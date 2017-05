Varovanie odborníkov: 3D televízory môžu byť nebezpečné

Ohodnoť článok

Už sme o tom neraz písali, 3D televízory môžu byť naozaj nebezpečné. Slabší ľudia môžu reagovať neočakávane. Slabší pritom nemáme na mysli váhovo, silou a podobne. Slabší máme na mysli slabší ľudia, ktorí cítia nevoľnosť pri sledovaní 3D filmov už v úvode. Nemali by ďalej pokračovať v sledovaní a testovať, čo ich telo dokáže. Človek, u ktorého sa prejaví odolnosť voči sledovaniu, je častejší prípad a zároveň je v tomto ohľade tolerantnejší. Prípady, kedy 3D sledovanie obrazu môže spôsobiť nevoľnosti, závraty a dezorientáciu v priestore je naozaj málo, ale najviac sa vyskytujú u tehotných žien, starších ľudí, u alkoholikov, rôznych chorých ľudí a najmä ľudí postihnutých ochoreniami osteochondosis a osteoartróza, kde je zvýšené riziko mozgovej mŕtvice.

Samsung varuje: 3D nie je pre slabších

Najväčší svetový výrobca priestorových televízorov, juhokórejský Samsung, sa už konečne oficiálne vyjadril k škodlivosti 3D obrazu, čím si možno ochudobní inak zväčšujúce publikum majiteľov 3D televízorov. Odborníci sa nevedia zhodnúť, či vyhlásenia, kde priznáva škodlivosť a riziká 3D obrazu, zapríčinia pokles cien týchto televízorov, alebo ich zdraženie. Viacero názorov sa prikláňa k zlacneniu. Samsung sa vyjadril “Naša spoločnosť sa s pomocou Japonskej akadémie vied pustila do skúmania tohto problému a analyzovali sme výsledky pri sledovaní 3D obrazu. Okrem toho spolupracujeme s kórejskými výskumnými inštitúciami a skúmame všetky aspekty sledovania trojrozmerného obrazu a príčinách možných zdravotných komplikácií pozerania televízie v 3D.”

Ruský neurochirurg a vedúci vedecký pracovník klinickej patológie mozgovej cirkulácie Victor Shakhnovich sa vyjadril “že sledovanie 3D filmov dokázateľne narušuje prietok krvi v orgáne zraku.” Na túto tému mal tiež niekoľko úspešných publikácií. Varovania pritom prichádzajú z každej strany. Už dávnejšie sme varovali, že hoci sú 3D televízory prevratnou novinkou, pre ľudské oko zvyknuté na jeden pohľad sa dostavil celkom nový rozmer, niečo, čo presahuje ľudské schopnosti a je to priamo aplikované na ľudské telo bez nejakého pomysleného konvertora, pretože 3D obraz sa dostáva do očí, do mozgu a namáha oko niekoľko krát násobne viac ako sledovanie bežného obrazu.

Prípad môže byť príkladom všetkým snaženiam o vylepšenie ľudského organizmu, že nie vždy môže reagovať na prípadný pokus zdokonalenia, už bez tak celkom dokonalého ľudského organizmu (oproti niektorým iným živým formám na Zemi). Aj keď sledovanie 3D obrazu nie je vecou aplikovanou v tele, pri veľkom boome, ktorý 3D zažilo pri premiére filmu Avatar, sa pri miliónoch divákov nedostavili závažné problémy. Sú známe viaceré prípady, že si diváci dali okuliare dole, nezvládali sledovať celý film v 3D, prípadne sa im začali bolesti hlavy a očí zosilňovať. Prípady, ktoré však vyvolávajú tieto názory sú zo súčasnosti, z domácností a od ľudí, ktorí sledovanie v 3D obraze využívajú priveľmi často. Odborníci, rovnako ako neurochirurg Shakhnovich sa zhodujú, že filmoví distribútori by mali na obaloch upozorňovať na možné následky pri sledovaní obrazu v 3D. Načneme s tým aj na Slovensku? Alebo sa bude čakať na rozkaz zo zahraničia?

Informácie sme uviedli pred niekoľkými týždňami, potvrdené sú aj vyjadreniami na stránkach: Marker.ru, ruskom Samsung webe a mnohých ďalších serverov, ktorý aj napriek nie príliš dobrému kroku v podpore predaja 3D televízorov, informujú o možných komplikáciách.