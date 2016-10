Zamestnávatelia nesúhlasia so zvyšovaním odvodov

Ohodnoť článok

Bratislava 14. októbra (TASR) – Zamestnávateľské zväzy ostro protestujú proti návrhom na zvyšovanie odvodového zaťaženia. Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK), Americká obchodná komora v SR a Klub 500 tvrdia, že vláda porušila svoj sľub, že o všetkých zásadných zmenách bude s nimi rokovať.

Zamestnávateľom prekážajú prezentované návrhy ministerstva zdravotníctva na zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet zdravotného poistenia, ako aj retroaktívne zrušenie stropu na platenie zdravotných odvodov z výplaty dividend zo ziskov z rokov 2011 až 2016. Tento zámer navyše považujú za protiústavný. Zároveň sú sklamaní, že parlament schválil zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych odvodov z päťnásobku na sedemnásobok priemernej mzdy.

„Toto sú všetko kroky, ktoré budú zaťažovať ako zamestnávateľov, tak ich zamestnancov. Možno zamestnancov, ktorí majú vyššie príjmy, ale to sú často vo firmách veľmi kľúčoví odborníci, manažéri, ktorí majú na európskom trhu svoju hodnotu. To všetko robíme v čase, keď by sme radi takto platených odborníkov stiahli zo sveta na Slovensko, keď chceme podporovať znalostnú ekonomiku, pre ktorú sú títo ľudia veľmi potrební,“ uviedol prezident AZZZ Tomáš Malatinský na spoločnej tlačovej konferencii v Bratislave.

Zamestnávateľov trápi aj samotný spôsob, akým vláda pristúpila k schvaľovaniu týchto zákonov. Vo svojom programovom vyhlásení sa totiž zaviazala, že aj prijímaniu poslaneckých návrhov zákonov bude predchádzať diskusia so sociálnymi partnermi na tripartite. Toto sa neudialo. Napríklad zmeny týkajúce sa sociálnych odvodov prešli na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ľubomíra Vážneho (Smer-SD).

Vyjadrili sa aj zástupcovia zväzov

Zástupcovia zväzov poukázali na to, že Slovensko je už teraz na chvoste z pohľadu celkového daňovo-odvodového zaťaženia. Kým priemer v eurozóne je približne 40 %, v SR je to viac než 50 %. Pripomenuli tiež, že za rok 2015 vybral štát o zhruba 1,3 miliardy eur viac na daniach a odvodoch oproti plánu. „Ak máme prebytok vo fondoch, tak sa pýtam, prečo potrebujeme zvyšovať odvodové zaťaženie a ako bude táto suma použitá,“ zdôraznil Kiraľvarga.

