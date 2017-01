Po Volkswagene obvinili Američania aj Fiat Chrysler

Ohodnoť článok

AUTO: Po Volkswagene obvinila EPA z porušovania emisných noriem aj Fiat Chrysler

(TASR) – Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) obvinila automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA) z porušovania emisných noriem v USA. FCA sa tak stáva po Volkswagene druhou automobilkou, ktorá musí v Spojených štátoch riešiť emisný problém. Cena akcií firmy v reakcii na obvinenia EPA prudko klesla.

Po Volkswagene už aj Fiat Chrysler

Podľa EPA Fiat Chrysler používal softvér, ktorý umožňuje počas bežnej prevádzky produkovať vyššie emisie oxidov dusíka. Problém sa týka približne 104.000 športovo-úžitkových vozidiel a pickupov predávaných v USA od roku 2014. FCA však obvinenia odmietla. Ako uviedla, americké zákony v žiadnom prípade neporušuje a je pripravená v plnej miere spolupracovať s novou administratívou na vyriešení celej záležitosti. Na obvinenia EPA zareagovali trhy a cena akcií automobilky klesla na záver obchodovania na milánskej burze o 16 %.

Oznámenie EPA prišlo len deň po tom, ako Washington potvrdil, že nemecká automobilka Volkswagen sa dohodla na urovnaní svojej emisnej kauzy, v rámci ktorej firma priznala vinu a zaplatí pokutu 4,3 miliardy USD (4,03 miliardy eur). To je najvyššia pokuta, akú kedy niektorá automobilka v Spojených štátoch dostala.

Práve kauza Volkswagenu, ktorá vypukla v septembri 2015, viedla EPA k preverovaniu aj ďalších výrobcov dieselových áut. Čo sa týka problému FCA, ak by sa potvrdilo, že automobilka porušila emisné normy v USA, hrozila by jej pokuta až okolo 44.000 USD na vozidlo. To by predstavovalo celkovú pokutu približne 4,6 miliardy USD.

