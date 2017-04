Pltníci vozia ľudí po Váhu už takmer dvadsať rokov

Ohodnoť článok

Strečno (TASR) – So 40 pltníkmi a vyše 100.000 prepravenými ľuďmi začali vo štvrtok 13.4. strečnianski pltníci na pltisku Bariérová 19. sezónu. Podľa Pavla Albrechta z Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti sa približne 50-minútová plavba na sedemkilometrovom úseku Váhu stala vítaným produktom cestovného ruchu.

“Mnohí návštevníci regiónu, ale aj celého Slovenska túto špecificky slovenskú atrakciu navštevujú a odchádzajú spokojní. Pretože zažiť to, čo zažívali naši predkovia už od 11. storočia, sa dá iba v tomto priestore. Jedinečnou mimoriadnou koncentráciou prírodných, technických a historických zaujímavostí,” povedal Albrecht.

Kľúč od vôd Váhu odovzdal pltníkom tradične vodník Jurko

“Hovorí sa, že spomienky našich starých otcov si máme uchovať. Tak sme v Strečne obnovili túto starú tradíciu. Aby aj naši mladí ľudia videli, ako kedysi naši otcovia a praotcovia museli ťažko pracovať. Ja robím pltníka, aby bola nejaká symbolika aj veselosť. Sme radi, keď môžeme urobiť radosť druhým,” uviedol 71-ročný Cyril Oberta, predstaviteľ vodníka Jurka, podľa ktorého sa pltnícku tradíciu v Strečne oplatilo a podarilo obnoviť.

Podľa Albrechta začalo v roku 1999 v Strečne desať pltníkov so štyrmi plťami. Plavba sa začína na pltisku Bariérová, kde boli počas druhej svetovej vojny vytvorené umelé prekážky pre pltníkov. “Každý pozná Margitu a Besnú, starý a nový hrad. Takisto krásnu prírodu Malej Fatry, ktorú prekonáva Váh cez Domašínsky meander a delí ju na Lúčanskú a Krivánsku Malú Fatru. To všetko má cestujúci možnosť vidieť, tešiť sa z toho a samozrejme, prostredníctvom slova pltníka sa dozvedieť aj to, čo nevidí,” doplnil Albrecht.

Začiatky pltníctva siahajú do 11. storočia, najväčší rozmach zaznamenalo v 18., 19. a začiatkom 20. storočia. Nástup železničnej dopravy v rokoch 1915 až 1935 znamenal prakticky zánik pltníctva. Kolískou pltníctva na Váhu bol Liptov, splavnými tokmi na Slovensku boli Váh, Hron, Kysuca a Orava, najvýznamnejšou bola vážska pltnica. Dĺžka pltí dosahovala až 40 metrov a najväčšie z nich mohli prepraviť až 180 kubických metrov nákladu.

