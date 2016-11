Ohodnoť článok

Humenné (TASR) – Do slovenských nemocníc sa začalo distribuovať 2500 balíčkov pre vážne a dlhodobo chorých pacientov. Ide o druhý ročník verejnoprospešného projektu Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom. Senior boxy obsahujú osvetový a edukačný balíček pre celú rodinu. TASR o tom informovala Soňa Húšťová zo spoločnosti Dynamic Relations 2000.

Tip redakcie: Porovnali sme platy zdravotných sestier! Kde zarobia najviac?

Úlohou tzv. senior boxov je pomôcť nielen pacientom, ale aj celej rodine. Obsahujú totiž balíček, ktorý pomôže pripraviť blízkych na starostlivosť o vážne a dlhodobo chorých v domácom prostredí. Jeho súčasťou je okrem produktov a pomôcok aj publikácia s odporúčaniami. V prvej etape projektu balíčky vysoko ohodnotili okrem pacientov a ich rodín aj nemocnice a partnerské organizácie ako Červený kríž, asociácia Spoločnosť Parkinson Slovensko a bol predstavený aj na Medzinárodnej konferencii o kvalite. “

Balíčky pre seniorov sú chápané ako konkrétny akt partnerstva viacerých organizácií a spoločností, ktorým sa podarilo priniesť na trh hodnotu, ktorá doteraz chýbala. Avšak najväčším dôkazom o zmysluplnosti našej aktivity je spätná väzba od ľudí. Ide o najzraniteľnejšiu skupinu osôb, ktorej chýbajú informácie, vlastné sily a často aj finančné prostriedky. Takíto ľudia nesmú zostať bez povšimnutia,” vysvetlila autorka publikácie a odborná garantka projektu Zuzana Fabianová.

Tip redakcie: Ďalší ,,prekvapivý” dôvod prečo jesť horkú čokoládu

Senior boxy budú distribuované v rámci celého Slovenska najmä do nemocníc, liečební a oddelení pre dlhodobo chorých, ale aj priamo do rodín. Keďže ide o výsostne humanitárnu, neziskovú a vo svojej podstate ojedinelú aktivitu, ochotne sa do nej zapojilo vyše 20 spoločností z celého Slovenska.

Čítajte tiež:

Podpora, ktorá umelo znižuje nezamestnanosť

Pozor aby ste s detmi netrávili príliš veľa času