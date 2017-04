Viaceré úseky ciest na Spiši prejdú od mája rekonštrukciou

Ohodnoť článok

Rekonštrukcia ciest na Spiši

Poprad/Levoča/Stará Ľubovňa/Kežmarok 5. apríla (TASR) – Od mája dôjde na území okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča k obnove viacerých úsekov cestných komunikácií. Prešovský samosprávny kraj na rekonštrukciu ôsmich havarijných úsekov ciest druhej a tretej triedy vyčlenil pre územie Spiša viac ako 894.000 eur. Na nákup cestnej asfaltovej frézy pre cestárov z Levoče kraj pridelil ďalších 15.000 eur.

Čo to bude stáť

“Na týchto úsekoch sa nachádzajú výrazné výtlky v kryte vozovky a na úsekoch sú lokálne rozpady či trhliny. Sme pripravení zlepšiť aj vodný režim úpravou odvodňovacích zariadení, sanáciou cestných priekop či rekonštrukciou priepustov,” povedal Jozef Havrila, poverený riadením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. Krajskí poslanci odsúhlasili, že do Popradského okresu pôjde na opravu ciest 284.310 eur. Opraví sa cesta vo Vydrníku, na ktorú je vyčlenených viac ako 147.000 eur, obnovené budú aj komunikácie medzi Popradom a Veľkým Slavkovom a medzi Popradom a Spišskou Teplicou.

Do okresu Kežmarok poputuje viac ako 238.000 eur. Obnovená bude cesta na Zamagurí z obce Spišské Hanušovce do Osturne, ale aj cesta z Tvarožnej do Vlkoviec. V Levočskom okrese kraj preinvestuje 158.675 eur na obnovu cestnej komunikácie Dlhé Stráže – Dravce. V okrese Stará Ľubovňa sa obnovia dve komunikácie. Na obnovu úseku Plaveč – Andrejovka bude použitých 133.000 eur a na rekonštrukciu komunikácie v Pastovníku 82.550 eur.

“Finančné prostriedky sme pre jednotlivé okresy rozdelili adekvátne podľa podielu spravovanej dĺžky ciest aj s návrhom úsekov, ktoré sú najkritickejšie a z hľadiska stavebno-technického stavu najproblematickejšie. V týchto dňoch začíname verejné obstarávanie a pripravujeme všetko tak, aby sme s rekonštrukciou začali už v mesiacoch máj až jún,” informoval Havrila. Vybrané úseky ciest sú podľa jeho ďalších slov v havarijnom stave a negatívne ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť dopravy. Financie na rekonštrukciu ciest pochádzajú z tretej tranže úveru z Európskej investičnej banky.

