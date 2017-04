Film Proti svojej krvi prináša rodinnú drámu nabitú surovými emóciami

Ohodnoť článok

Tri generácie rodiny Cutlerovcov žijú ako vyhnanci v jednej z najbohatších častí Británie. Bývajú uprostred krásneho anglického sídla Gloucestershire v karavanovom tábore. Bezcieľne sa flákajú, živia sa príležitostnými krádežami, pytliactvom, pobijú sa s každým, kto sa im nepáči. Neustále sa pohybujú na hranici zákona, okolie ich neznáša a polícia po nich tvrdo ide.

Na čele klanu stojí Colby (Brendan Gleeson), ktorý pevnou rukou udržiava vo svojej kočovnej komunite tradičný životný štýl a zvyky. Colby by rád časom prenechal svoje vodcovstvo synovi, ale Chad (Michael Fassbender) nie je touto myšlienkou príliš nadšený.

Chad sa totiž na svet pozerá inými očami ako jeho otec a začína byť rozpoltený. Na jednej strane rodinná kočovná tradícia spojená s drsným životným štýlom. Na strane druhej, túžba vymaniť sa z tohto prostredia a zabezpečiť svojej rodine lepšiu budúcnosť.

S tým je ale spojený konflikt s otcom, ktorý o ničom príliš nediskutuje a naviac pripravuje lúpežnú akciu, ktorej cieľom je honosný dom plný cenností. Chad zisťuje, že osud a možnosť voľby nemusia ležať v jeho vlastných rukách…

“Náš netradičný rodinný príbeh rozohráva otázky, ktoré sa môžu týkať každého: aké to je, keď sa začína rozpadať rodina? Prečo Colby nikdy neposlal Chada do školy? Bolo to preto, aby ho udržal pod kontrolou? Alebo to bolo preto, že ho nechcel poslať tam, kde by sa stal súčasťou systému, o ktorom si myslí, že je zlý, ovplyvňuje myslenie a tým ohrozuje ich kočovnú komunitu?” zamýšľa sa nad príbehom jeden z hlavných predstaviteľov filmu herec Michael Fassbender.

Ten sa natrápil hlavne s naučením sa čudesného anglického dialektu, ktorým sa jeho postava vyjadruje. Proces bol intenzívny: “Učil som sa to tri týždne. Toto je tá najnudnejšia časť na hereckej práci,” priznáva.

Film natočil režisér Adam Smith, ktorý má zasebou dokumentárnu činnosť a hudobné videoklipy. Je známy svojou dlhoročnou spoluprácou s kapelou Chemical Brothers. Ich partnerstvo začalo už v roku 1994, kedy im Smith navrhol videoprojekcie k živým vystúpeniam kapely. Režíroval tiež klip k piesni Galvanise.

Jeden z členov hudobnej skupiny Tom Rowlands mu na oplátku vytvoril hudbu k filmu Proti svojej krvi. Rowlands už predtým skomponoval filmovú muziku k oscarovému filmu režiséra Darrena Aronofského Black Swan (Čierna labuť).

Film uvidíme v slovenských kinách od 13.4. 2017.