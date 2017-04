Automatické príplatky za prácu cez víkend sa do Zákonníka práce nezavedú

Ohodnoť článok

Príplatky za prácu cez víkend

Bratislava (TASR) – Ľudia nebudú mať automaticky zo Zákonníka práce nárok na príplatky za prácu počas víkendu. Takúto novinku navrhovali zaviesť do praxe poslanci hnutia OĽaNO-NOVA v novele Zákonníka práce.

Plénum Národnej rady (NR) SR však právnu normu pri včerajšom hlasovaní neposunulo do druhého čítania. Poslanci v nej navrhovali, aby mali ľudia v sobotu zo Zákonníka práce automaticky nárok na 50-% príplatok a v nedeľu automaticky na základe Zákonníka práce na 100-% príplatok za svoju prácu z priemernej mzdy zamestnanca.

Podľa poslancov by štát toto opatrenie nestálo nič, z vyšších príjmov zamestnancov by naopak získal. Argumentovali tým, že Slováci pracujú z členských krajín EÚ najviac v nedeľu.

Nie je to povinné

V súčasnosti Zákonník práce neprikazuje zamestnávateľom platiť príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. Aj keď v niektorých prevádzkach majú podľa poslancov zamestnanci takéto víkendové príplatky, ale v mnohých nie.

Plénum zároveň pri včerajšom hlasovaní neposunulo do druhého čítania ani ďalší návrh z dielne opozičného hnutia OĽaNO-NOVA. Išlo o novelu zákona o sociálnom poistení.

Poslanci v nej navrhovali zaviesť do praxe možnosť znížiť si dôchodkový vek najviac o jeden rok pre ľudí, ktorí sa podieľali na starostlivosti o dieťa, ktoré ukončilo strednú školu. Takýto benefit by si podľa poslancov mohla uplatniť matka, ale aj otec, ak mu bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, či osvojiteľ, poručník alebo pestún.

