Prehľad najznámejších leteckých nešťastí, pri ktorých zomierali športovci

Asuncion (TASR) – Pád lietadla v Kolumbii, na ktorého palube boli členovia brazílskeho futbalového klubu Chapecoense, prežilo šesť z 81 cestujúcich.

8. novembra 1948 – Pri lete cez kanál La Manche v smere do britského Londýna sa stratilo menšie lietadlo Benchcraft 18 so šesticou československých hokejistov, ktorí smerovali na priateľský zápas. Prvá polovica tímu už bola v Londýne, druhá šestica musela vo francúzskom Paríži vybavovať víza, a preto prvý let zmeškala. Z letiska Le Bourget sa lietadlo odlepilo o 16.38 hod. Počasie nad kanálom La Manche bolo nepriaznivé so zlou viditeľnosťou. Hodinu po odlete sa ešte stihol pilot dispečingu ozvať, no potom už Benchcraft navždy zmizol. Na palube lietadla boli hokejisti Zdeňek Jarkovský, Miloslav Pokorný, Vilibald Šťovík, Zdeňek Švarc, Ladislav Troják a Karel Stibor. Trosky lietadla sa nikdy nenašli.

4. mája 1949 – V troskách lietadla zahynul takmer celý futbalový klub AC Turín, päťnásobný majster Talianska. Lietadlo malo pri návrate z priateľského zápasu problémy v búrke a pre slabú viditeľnosť narazilo do zadnej časti komplexu Baziliky na vrchu kopca Superga pri Turíne. Letu sa nezúčastnil len Sauro Tomá, ktorého z cesty do Portugalska vyradilo zranenie. Pri nehode zahynulo všetkých 31 ľudí vrátane 18 futbalistov.

6. februára 1958 – Zverenci britského mužstva Manchester United slávneho trénera Matta Busbyho si viezli domov postup do semifinále Pohára európskych majstrov. Lietadlo Elisabeth počas medzipristátia v nemeckom Mníchove prerušilo prvé dva pokusy o štart pre mechanickú poruchu. Na tretí pokus začalo husto snežiť, lietadlo na roztápajúcom sa snehu stratilo rýchlosť a vzlet už nebol možný. Stroj prerazil plot a vrazil do domu v blízkosti letiska, rozlomilo sa a zachvátili ho plamene. Nešťastie neprežilo 22 zo 44 ľudí na palube. Na palube bol vtedy napríklad aj slávny Bobby Charlton.

15. februára 1961 – Pri páde Boeingu 707 neďaleko národného letiska v belgickom hlavnom meste Brusel zahynulo všetkých 72 osôb vrátane jednej na zemi. Medzi cestujúcimi bol aj národný krasokorčuliarsky tím USA, ktorý sa mal zúčastniť majstrovstiev sveta v českej Prahe. Let Sabena 548 čakal, kým pristávaciu plochu opustí a uvoľní menšie lietadlo. Podľa očitých svedkov začal Boeing nečakane stúpať a následne spadol v poli a vrak zachvátili plamene. O život prišiel aj miestny farmár, ktorého trafil úlomok z lietadla.

2. októbra 1970 – V USA do dvoch lietadiel, ktoré ich mali dopraviť na zápas amerického futbalu v meste Logan, kde ich čakal celok Štátnej univerzity Utahu, nastúpilo mužstvo Štátnej univerzity vo Wichite. Lietadlá boli označené ako “Zlaté” a “Čierne”. Do prvého nastúpili hráči základnej zostavy spoločne s trénermi a ďalšími členmi tímu. V druhom boli futbalisti “záložnej formácie” a zvyšný personál. Nešťastie postihlo “áčko”, keď lietadlo Martin 4-0-4 po dotankovaní opustilo letisko v Colorade a zrútilo sa v úzkom horskom údolí 64 km od lyžiarskeho strediska v Denveri. Pilot, ktorý ani nemal licenciu na spomínaný typ lietadla, letel príliš nízko, zachytil sa o špičky stromov a o 13.14 h s tímom havaroval. Pri náraze do svahu na mieste zahynulo 29 cestujúcich, zvyšní dvaja podľahli následkom zranení neskôr v nemocnici.

13. októbra 1972 – Uruguajské lietadlo, ktoré letelo do Čile, sa v nepriaznivom počasí zrútilo v Andách. Na palube bolo celkovo 45 ľudí vrátane uruguajského tímu ragbistov. Tucet pasažierov zahynul na mieste a ďalších sedemnásť podľahlo následkom zranení a pádom lavín. Nešťastie prežilo šestnásť ľudí, no po desiatich dňoch sa dozvedeli, že pátranie bolo ukončené. Zvyšné dva mesiace prežili len vďaka tomu, že jedli pozostatky mŕtvych. Havária bola neskôr zdokumentovaná v knihe v roku 1993 bol o nej natočený aj film.

6. októbra 1976 – Na palube lietadla kubánskych aerolínií vybuchla bomba, ktorú tam umiestnili odporcovia Castrovho režimu. Na palube lietadla bolo 24 kubánskych šermiarov.

13. decembra 1977 – Do lietadla DC-3 nastúpilo dvadsaťdeväť členov basketbalového tímu americkej univerzity v Evansville, ktorí mierili do Nashvillu, kde sa mali predstaviť v zápase s celkom Middle Tennessee University. Lietadlo s hráčmi sa snažilo odštartovať z regionálneho letiska Evansvillu vo veľmi zlom počasí. Silný dážď a hustá hmla skomplikovali štart, ktorý po 90 sekundách skončil tragickým pádom v neďalekom poli. Na mieste zahynulo 26 ľudí, ďalší traja síce pád prežili, no svoj boj o život napokon predsa prehrali. Jediný basketbalista sa nemohol letu zúčastniť, smrť si ho však našla, zahynul krátko po tragédii pri autonehode.

8. decembra 1987 – Peruánsky futbalový klub Alianza Lima sa po triumfe na pôde Deportiva Pucallapy dostal sa na prvé miesto v najvyššej futbalovej súťaži. Mužstvo sa do Limy vracalo charterovým letom. Do Fokkeru F27-400M nastúpilo 44 pasažierov. Keď sa mužstvo blížilo k letisku v Lime, posádka si všimla chybu na kontrolnom paneli, ktorá ukazovala nesprávne vysunutý podvozok. Pilot sa teda rozhodol preletieť okolo kontrolnej veže, ktorá mu potvrdila správne vysunutý podvozok. Po prijatí vizuálneho potvrdenia šiel pilot na ďalší pokus pristátia. S lietadlom sa však dostal veľmi nízko nad hladinu a iba 11 km od letiska sa lietadlo zrútilo do Tichého oceánu. Pád napokon prežil iba pilot Edilberto Villar.

Smrť Pavla Demitru

7. septembra 2011 – Haváriu ruského lietadla Jak-42, pri ktorom zahynuli členovia miestneho hokejového mužstva vrátane Slováka Pavla Demitru, spôsobila chyba pilota. Zodpovednosť však možno pripísať aj nedostatočnému výcviku posádky a ďalším početným zanedbaniam predpisov, oznámili 2. novembra 2011 ruskí vyšetrovatelia. Z osemčlennej posádky a 37 pasažierov, katastrofu prežili len dve osoby. Ruský útočník Alexander Galimov však pri havárii utrpel popáleniny na 80 percent povrchu tela a 12. septembra toho roku na následky popálenín zomrel. Palubný inžinier Alexander B. Sizov tak ostal jediným, kto katastrofu prežil. Lietadlo Jak-42, ktoré viezlo hokejový tím Lokomotiv Jaroslavľ na zápas KHL, sa odlepilo od zeme až 400 metrov od konca odletovej dráhy. Po náraze do rádiomajáka sa vzápätí zrútilo. Lietadlo po zrútení začalo horieť, časť trupu skončila v rieke Volga. Spoločne s 36-ročným slovenským hokejistom Pavlom Demitrom zahynula aj trojica českých reprezentantov Jan Marek, Josef Vašíček a Karel Rachůnek.

Pri leteckých nešťastiach zahynuli napríklad aj slávny boxer Rocky Marciano (1969), národný futbalový tím Zambie (1993), majster sveta v rely Colin McRae (2007), či bývalý československý hokejista Jaroslav Jiřík (2011).

