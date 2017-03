Nemecké firmy majú záujem o projekt železnice naprieč Latinskou Amerikou

Ohodnoť článok

(TASR) – Desiatky nemeckých firiem, vrátane Siemensu, sa tento týždeň zúčastnili na rokovaniach v Bolívii týkajúcich sa železnice, ktorá by prepojila atlantické a pacifické pobrežie Latinskej Ameriky. Železnica by mala viesť cez Brazíliu, Bolíviu a Peru a urýchlila by vývoz kukurice a sóje do Ázie, uviedli v stredu (22.3.) nemeckí a bolívijskí predstavitelia.

Tip redakcie: Právna poradňa: Zmluvná pokuta

Stavba storočia

Rozsiahly projekt v hodnote 10 miliárd USD (9,25 miliardy eur) by zahŕňal výstavbu 3700-kilometrov dlhej železničnej trate naprieč Latinskou Amerikou, ktorá by prepojila Atlantik s Pacifikom. “Je to projekt storočia,” uviedol tajomník nemeckého ministerstva dopravy, výstavby a rozvoja Rainer Bomba. Predstavitelia Brazílie, Peru, Paraguaja, Uruguaja a Bolívie, rovnako ako Nemecka a Švajčiarska, stále skúmajú uskutočniteľnosť projektu, ktorý by drasticky skrátil dodacie lehoty z brazílskeho pobrežia na ázijské trhy.

Na diskusiách sa zúčastnili aj predstavitelia Siemensu, “aby získali viac informácií o projekte,” uviedol hovorca nemeckého koncernu Dennis Hofmann. “Tento projekt sa nachádza v rannom štádiu a je potrebné vyjasnenie mnohých otázok.” Predtým sa podobný železničný projekt, vedený Čínou, o prepojenie oboch pobreží Latinskej Ameriky dostal na konci vlaňajška do slepej uličky pre vysoké náklady a obavy z vplyvu na životné prostredie. Bolívijskí a nemeckí predstavitelia nemenovali ďalšie nemecké firmy, ktoré sa zúčastnili na stretnutiach týkajúcich sa projektu. Podľa Bombu však “prítomnosť štyridsiatich nemeckých firiem dokazuje, že Nemecko je nielen v plánovacej fáze, ale aj vo fáze realizácie”.

Bolívijský minister pre verejné práce Milton Claros pre agentúru Reuters povedal, že Bolívia a Nemecko podpísali dohodu o technickej pomoci a financovaní projektu. Ministerstvo uviedlo, že projekt by mal spojiť brazílsky prístav Santos a peruánsky prístav Ilo, predbežne sa náklady na jeho realizáciu odhadujú na 10 miliárd USD.

Čítaj tiež:

Rozvodovosť na Slovensku

Slovensko patrí medzi jednu z vodných veľmocí. Máme bohaté zdroje minerálnej a pramenitej vody

Erdogan vníma uväznených novinárov ako zločincov a varuje Európanov