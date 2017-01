Ohodnoť článok

V Astane pokračujú mierové rokovania o Sýrii

(TASR) – Rokovania o urovnaní konfliktu v Sýrii, ktoré sa konajú v kazašskej metropole Astana, pokračujú dnes druhý deň za účasti delegácií sýrskej vlády a opozície, ako aj Iránu, Ruska a Turecka. Prítomný je aj osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Staffan De Mistura a veľvyslanec USA v Kazachstane George A. Krol vo funkcii pozorovateľa.

Rokovania majú napätú atmosféru

De Mistura dnes potvrdil začatie rokovaní a dodal, že “ako vždy, sme naladení optimisticky”. Sýrska vládna delegácia by dnes so zástupcami ozbrojenej opozície mala pokračovať v diskusii o mechanizmoch, ktoré by zaručili dodržiavanie prímeria platného v Sýrii od 30. decembra.

Rokovania sa vedú za sprostredkovania De Misturu, ktorý medzi delegáciami pendluje. Účastníci rokovaní by dnes mali ukončiť aj diskusiu o dokumente, ktorý má potvrdzovať režim zastavenia paľby i odhodlanie znepriatelených strán dospieť k urovnaniu konfliktu v Sýrii.

Podľa pôvodných plánov sa rokovania mali skončiť dnes okolo 13.00 h miestneho času (09.00 h SEČ). V pondelok večer sa však mnohí účastníci vyjadrili skepticky ohľadom dodržania tohto harmonogramu. Rokovania totiž napredujú ťažko a atmosféra na nich je napätá. O predĺžení schôdzky o ďalší deň sa však zatiaľ nehovorí.

