Vyhraj 3 knižky, ktoré musíš mať

Zapoj sa našej novej súťaže a vyhraj 3 perfektné knižky, ktoré ti pomôžu vyplniť dlhé zimné večery.

Fantastické zvery a ich výskyt – Čarovná príručka k filmu

Nájdete tu všetko, čo potrebujete vedieť o čarovnom svete filmu FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT.

Úžasné fotografie a detaily z nakrúcania predstavujú všetky vaše obľúbené postavy, miesta, scény, kúzla a magické okamžiky z filmu!

Preložila Oľga Kralovičová.

Hostiteľ – Robin Cook

Lynn Peirceová, študentka štvrtého ročníka medicíny na Masonovej-Dixonovej univerzite v Južnej Karolíne, sa nádeja, že má celý život pred sebou. Keď sa však jej zdravý priateľ Carl podrobí v nemocnici rutinnej operácii, jej usporiadaný život sa prevráti hore nohami. Carl sa po operácii nepreberie z anestézie a MRI potvrdí mozgovú smrť.

Lynn, otrasená Carlovým stavom, sa usiluje nájsť odpoveď na to, čo sa stalo. Presvedčená, že za Carlovou nehodou je niečo viac, ako vedenie nemocnice pripúšťa, použije všetky dostupné zdroje vrátane pomoci od svojho spočiatku neochotného spolužiaka Michaela Pendera, aby vypátrala dôkaz o nesprávnom postupe lekára alebo o zanedbaní zdravotnej starostlivosti.

Lynn s Michaelom však spoločne odhalia znepokojujúce fakty. Nemocnice patriace spoločnosti Middleton Healthcare, teda aj Masonov-Dixonov medicínsky komplex, majú zlé štatistiky týkajúce sa nevysvetliteľných anestetických komplikácií a viacerým pacientom po prijatí do nemocnice diagnostikujú vážnu smrteľnú chorobu.

Keď sa Lynn a Michaelovi začnú vyhrážať, vedia, že narazili na niečo väčšie, ako pôvodne predpokladali. Čoskoro sa rozpútajú zúfalé preteky s časom a študenti majú čo robiť, aby získali odpovede, skôr ako temné sily stojace za spoločnosťou Middleton Healthcare a ich partnerom Sidereal Pharmaceuticals raz a navždy zničia.

Z anglického originálu Host (G. P. PUTNAM’S SONS, an imprint of Penguin Random House LLC, New York 2015) preložil Henrich Chládek.

Šprtka – Holly Smalová