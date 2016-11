Ohodnoť článok

Kniha Šprtka:

Preložili ju do 26 jazykov a získala aj prestížnu Waterstones Children´s Book Prize. Humorná fikcia Šprtka mala obrovský ohlas a v roku 2013 sa na rebríčku debutovej literatúry young adult vo Veľkej Británii držala poriadne dlho. Ak poznáte príbeh o škaredom káčatku, nejako podobne sa cíti aj Harriet. Nie je žiadna krásavica a okrem toho… JE ŠPRTKA! Čiže bifľoška, čo všetko vie, stále je zahrabaná v knihách a neustále sa potrebuje „rozvíjať“. Lebo ju to baví. A ju to naozaj baví…

Takže skôr ako sa pustíte do čítania Šprtky, mali by ste o nej vedieť tieto fakty:

1. JEJ MAMA ZOMRELA

Pri týchto slovách sa väčšina ľudí zahľadí na oblohu a začne mrmlať o daždi, no mama zomrela, keď mala tri dni, takže ju vníma skôr ako knižnú postavu. Pozná ju iba z príbehov iných ľudí.

2. MÁ NEVLASTNÚ MAMU

Volá sa Annabel. Vydala sa za jej tatka, keď Harriet mala sedem rokov, žije a je to právnička. (Neverili by ste, ako často sa o tom s jej otcom hádajú. „Ešte stále žijem,“ zvrieskne Annabel, na čo tatko odsekne: „Koho chceš oklamať? Veď si právnička!“)

Tip redakcie: V hmotnej núdzi je 100 000 Slovákov

3. TATKO ROBÍ V REKLAME

(„Niežeby bol v reklamách,“ zdôrazňuje Annabel na každom večierku. „On tie reklamy píše…“)

4. JE JEDINÁČIK

Vďaka rodičom nemá súrodencov, s ktorými by sa hádala v aute.

5. NAT VRAVÍ, ŽE JE JEJ NAJLEPŠIA PRIATEĽKA …

hoci Harriet jej už niekoľkokrát zdôraznila, že toto označenie nie je potrebné. Je totiž jej jediná priateľka.

6. NAT JE NÁDHERNÁ

V detstve ju ľudia chytali za bradu a vyhlasovali: „To je ale krásavica! Tá ešte poláme veľa sŕdc,“ akoby ich nepočula a v duchu sa nerozhodovala, kedy je načase začať.

7. HARRIET NÁDHERNÁ NIE JE

A aj napriek tomu sa stane hviezdou modelingu. Ako veľmi to otrasie jej priateľstvom, jej rodinou i ňou samou sa dočítate v novom YOLi príbehu ŠPRTKA. Odporúčame všetkými desiatimi!

Viac young adult príbehov nájdete na www.YOLi.sk

Autorka Holly Smalová

je britská spisovateľka. V pätnástich ju nečakane objavila známa londýnska modelingová agentúra, a tak ďalšie dva roky strávila padaním na móle, červenaním sa a ničením všetkého, čo sa už nedalo nahradiť. Keď vyštudovala anglickú literatúru na univerzite v Bristole, pričom sa špecializovala na Shakespearove diela, skončila s modelingom a vydala sa na spisovateľskú dráhu. Vystriedala viacero profesií, vyučovala angličtinu v Japonsku a veľa cestovala. Našťastie teraz veľa píše, pretože už Šprtka ukázala, ako jej to ide a mladí ju milujú.

Čítajte tiež:

Začítajte sa do novinky: Boj o čas

Začítajte sa do novinky: Brilantné severské krimi Šarha

Kniha Šprtka: http://www.bux.sk/knihy/291795-sprtka.html