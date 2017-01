Japonsko zostáva oddané Amerike aj za Trumpa

Ohodnoť článok

Japonsko: Premiér Abe vyjadril “nemennú oddanosť” Spojeným štátom aj za Trumpa

(TASR) – Japonský premiér Šinzó Abe vyhlásil, že plánuje čo najskôr navštíviť Spojené štáty a stretnúť sa s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Japonsko zostáva oddané Amerike

Abe v predvečer Trumpovej dnešnej inaugurácie označil americko-japonské spojenectvo za “nemennú zásadu” zahraničnej a bezpečnostnej politiky Japonska. Premiérova naliehavá potreba stretnúť sa s Trumpom odráža obavy Japonska, ako Trumpova politika v duchu hesla “Amerika je prvoradá” ovplyvní záväzky Spojených štátov v ázijskom regióne. Japonsko má aj obavy z dôsledkov zvýšeného napätia medzi USA a Čínou či Severnou Kóreou, komentuje agentúra AP.

Abe bol prvým zahraničným lídrom, ktorý sa s Trumpom stretol po amerických prezidentských voľbách, a v novembri sa zastavil v New Yorku na svojej ceste na summit v Latinskej Amerike. “Spojenectvo Japonska a USA je základným kameňom zahraničnej a bezpečnostnej politiky našej krajiny – platí to o minulosti, prítomnosti aj budúcnosti,” povedal Abe v parlamente vo výročnom politickom prejave. “Je to nemenná zásada,” zdôraznil. Japonský premiér uviedol, že s Trumpom sa chce stretnúť preto, aby ešte viac prehĺbil tento vzťah. Trump dnes vo Washingtone zloží prezidentskú prísahu.

