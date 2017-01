V lietadle sa naozaj oplatí rodiť. Potvrdila to aj mladá žena, ktorá letela z Dubaja na Filipíny. Let nízko nákladovej spoločnosti Cebu Pacific mal trvať štandardne dlho, ako v ostatné dni. Deväť hodinový presun bol však tento krát iný a z pôvodného letového času lietadlo pristálo na Filipínach až o desať hodín neskôr. Medzi pasažiermi bola totiž tehotná žena, ktorá vôbec tak, ako ostatných 300 pasažierov nečakali, že na Filipínach pristanú o jedného viac.

Štyri hodiny pred pristátím vo filipínskej Manile, vo výške dvanásť kilometrov niekde nad Indiou dostala žena silné kontrakcie aj napriek tomu, že mala oficiálne ešte päť týždňov do pôrodu. Dve sestričky, ktoré boli náhodne na palube lietadla ako pasažierky pomohli dieťaťu na svet pri rýchlosti 800 kilometrov za hodinu. Pilot sa rozhodol lietadlo odkloniť a pristáť v indickom Hyderabane aby žena a dieťa dostali odbornú pomoc.

Nízkonákladová, filipínska letecká spoločnosť Cebu Pacific vyhlásila na svojom Twitteri, že to bolo po prvý krát, čo sa na ich palube narodilo dieťa. CEO spoločnosti, Lance Gokongwei povedal, že dáva novorodencovi jeden milión bodov na kúpu leteniek pre ňu a celú jej rodinu. Body nemajú obmedzenú platnosť a môže ich využívať počas celého života.

