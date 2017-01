Ohodnoť článok

Hollande na summite v Portugalsku požadoval jednotný postup voči populizmu

(TASR) – Francúzsky prezident Francois Hollande vyzval dnes Európsku úniu, aby vytvorila jednotný front proti populistickým hnutiam, ktoré sú podľa neho povzbudzované terajším politickým vývojom v Spojených štátoch.

Európa musí zostať verná svojim zásadám

Podľa jeho slov, ktoré odzneli na neformálnom summite južných členských štátov EÚ v portugalskom Lisabone, by mala Európa zostať verná svojim zásadám, brániť svoje záujmy a neustupovať v rokovaniach s novým prezidentom USA Donaldom Trumpom. “Európa stojí pred okamihom pravdy,” upozornil Hollande. “Problémom je populizmus. To, čo počúvame z USA, podnecuje k populizmu či dokonca extrémizmu. Hovoria, že Európa by nemala prijímať imigrantov, nemala by zostávať pokope a nemala by veriť na klimatickú zmenu.” Podľa Hollanda by mala Európa “zostať verná sama sebe” a riadiť sa vlastnými “hodnotami, zásadami a záujmami”. Francúzsky prezident tiež nabáda k debate s USA: “Pokým sa prezident USA vyjadruje o Európe, keď hovorí o brexite ako modeli pre iné krajiny, keď hovorí o klimatickej zmene… že nie je o nej presvedčený, mali by sme reagovať.”

Odozva zo strany EÚ je podľa Hollanda na mieste aj vtedy, ak Trump “prijíma protekcionistické opatrenia, destabilizuje ekonomiky iných krajín, nielen európskych” alebo “odmieta príchod utečencov, zatiaľ čo Európa si splnila svoju povinnosť”.

Lídri Francúzska, Talianska, Španielska, Grécka, Portugalska, Malty a Cypru na dnešnom stretnutí potvrdili svoju oddanosť EÚ v období po rozhodnutí Británie ukončiť svoje členstvo. “Domnievame sa, že vo svete čeliacom rastúcej neistote a nestabilite budeme silnejší, ak budeme konať spoločne,” uviedli vo svojom vyhlásení. Vyjadrili tiež nádej, že Británia zostane “blízkym partnerom” EÚ.

