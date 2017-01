Najprv uvidíš, potom zomrieš. Desivý horor Kruhy začne onedlho strašiť v kinách

Ohodnoť článok

„Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal mráz po chrbte. Keď uvidíte jej príbeh, ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny horor japonského pôvodu o znepokojivom videu, ktorého diváci umierali presne týždeň potom, čo ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. Hrôzostrašné je na tom predovšetkým to, že sa Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svojim filmom presunula z videokazety do online éry, kde sa šíri omnoho jednoduchšie a rýchlejšie. Už sa bojíte?

Tretie pokračovanie obľúbeného hororu Kruhy sa odohráva trinásť rokov po udalostiach predchádzajúcej časti. Príbeh o vraždiacom filme je považovaný len za hororovú historku, no napriek tomu študentku Juliu znepokojuje zmena správania jej priateľa Holta, ktorý údajne toto video videl. Napriek jeho varovaniu si video zvedavé dievča pozrie.

Nepochopiteľný zostrih zdanlivo nesúvisiacich scén korunuje telefonát, v ktorom jej neznámy hlas oznámi, že presne za týždeň zomrie. Keďže ju od tej chvíle začnú rôzne desivé udalosti sprevádzať doslova na každom kroku, neberie Julia varovanie na ľahkú váhu. Čoskoro jej tiež dôjde, že jedinou nádejou na prežitie je pochopenie videa, ktorým Samara, dievča zo studne, vyslala svetu zašifrovaný odkaz. Pátranie po Samariinom desivom osude zavedie Juliu na cestu, kde je jej život v rovnakom ohrození, ako keby na smrť odovzdane čakala doma.

Kruhy natočil brazílsky režisér F. Javier Gutierréz a nové, prekliate dievča herečka Matilda Lutz. Prvý film Kruh sa natočil v roku 1998 a mal obrovský komerčný úspech. Producenti sa pri treťom pokračovaní rozhodli pre neobvyklý marketingový ťah. Namiesto obvyklej reklamnej kampane nechali po celej Amerike z televízorov vyliezať ústrednú hrdinku filmu. Ako reagovali nič netušiaci ľudia, si pozrite sa videu:

Kruhy sa začnú v slovenských kinách premietať od 2.2. 2017.