DJI OSMO X3: ručná kamera, ktorá sa nezľakne poriadnej stabilizácie

Americká značka DJI je známa predovšetkým svojou produkciou dronov. A práve získané skúsenosti z tejto oblasti využila pri tvorbe svojej ručnej kamery DJI Osmo X3. Táto kamera ponúka 3-osú stabilizáciu a možnosť nahrávať video v rozlíšení 4K. Milovníci videí si ju určite zamilujú. Je ľahká, jednoducho sa používa a čo je hlavné, stabilizuje váš obraz za každej situácie, nech sa okolo vás deje čokoľvek.

+ jednoduchá aplikácia - slabá batéria + výborné 4k video - zhoršená kvalita pri slabom osvetlení + kvalitná stabilizácia - minimálna zaostrovacia vzdialenosť 1,5 m - nutný externý mikrofón pre lepší zvuk

Dizajn Dji Osmo je príjemný

Osmo prichádza v tvrdom puzdre, ktoré vyzerá ako maličké husle. Vo vnútri nájdete pokrútenú vecičku, ktorá pripomína skôr nejaké náradie než kameru. Ale opak je pravdou. Spodnú časť kamery tvorí ergonomická rukoväť. V jej vnútri nájdete batériu s kapacitou 980 mAh a na jej vrchu malú plochu s tromi ovládacími tlačidlami. Váš palec na ne pohodlne dosiahne. Červený gombík je určený na priame nahrávanie videa, čierny zas poslúži na vytvorenie snímky a nakoniec je na rukoväti malý joystick, ktorým ovládate pohyb objektívu. Na prednej strane je ešte tlačidlo, ktorým ukotvite kameru v požadovanej polohe. Nad kotviacim tlačidlom je aj vstup na externý mikrofón. Ak budete chcieť lepší zvuk, tak ho určite využijete, lebo vstavaný mikrofón nie je nič extra. V kamere sa totiž nachádza malý ventilátor, ktorý ruší výsledný zvuk, nech robíte, čo robíte, budete ho stále počuť, mrchu jednu. K miernemu zlepšeniu tak dopomôže jedine externý mikrofón, ale stále to nie je ono.

Vrchnú časť Osma tvorí mechanizmus kĺbov, ktoré zabezpečujú perfektnú stabilizáciu. A úplne navrchu je miesto na samotný snímač so šošovkou, kde je ukrytá aj všetka elektronika. V okrúhlom tele šošovky nájdete slot pre microSD kartu a gyroskop, ktorý Osmo používa na svoju stabilizáciu.

Ako funguje stabilizujúci mechanizmus, vidíte hneď po zapnutí, keď sa kamera začne automaticky sama kalibrovať (pôsobí ako živý organizmus, ktorý sa rozhliada okolo seba). Každý pohyblivý kĺb je jednotlivo uzamykateľný, čo je vhodné pri prenášaní alebo pri zaistení požadovanej pozície.

Stabilizácia je naozaj kvalitná

Ak vypnete všetky osi, kamera bude mieriť stále do rovnakého bodu, nech sa pohybujete, ako chcete. Môžete využiť aj možnosť „sledovania“, kedy bude snímač sledovať každý váš pohyb. Váha kamery bez telefónu je 538 gramov, takže vás nebude bolieť ruka a navyše ju dlho ani nebudete musieť používať, lebo batéria vydrží asi tak 50 minút, čo je dosť biedne.

Telefón ako displej je o. k., ale vybije sa vám dosť rýchlo

Ako displej vám poslúži smartfón, ktorý ukotvíte na flexibilný držiak na kamere. Telefón spárujete s kamerou za pomoci wifi hotspotu. Heslo je obvykle 12341234. Aby ste však mohli využívať displej telefónu plnohodnotne, musíte si nainštalovať aplikáciu DJI Go. Prepojenie a ovládanie je potom bezproblémové. Priamo v aplikácii si môžete nastaviť množstvo parametrov, kvalitu videa, statickú panorámu360° alebo 180° (aj RAW), rýchlosť pohybu kamery, pomer strán fotografie, rozlíšenie videa, počet snímok za sekundu, ISO a pod. Po spárovaní tak máte náhľad v reálnom čase na to, čo natáčate a môžete si parametre korigovať podľa svojich predstáv, a to aj na diaľku. Aplikáciou môžete v prípade potreby dodatočne kalibrovať celé zariadenie. Aplikácia ponúka naozaj široké možnosti aj pre profesionálnych používateľov.

Len čo zadáte polohu kamery, môžete v rozhraní prepínať medzi fotoaparátom a záznamom videa. Ide to naozaj veľmi jednoducho behom sekundy. Musíte si však dávať pozor, aby sa váš telefón nedostal do režimu spánku, lebo keď ho znovu prebudíte, tak budete musieť zapínať aplikáciu nanovo a to nie je určite nič príjemné, hlavne ak potrebujete narýchlo niečo odfotiť. Netušíme, prečo sa to takto deje, ale DJI by mal na tomto určite popracovať.

Rozhranie fotoaparátu prichádza so štandardnými funkciami, ako sú vyváženie bielej, ISO kompenzácia expozície, alebo kliknutím zaostríte na požadovaný objekt. Mimo toho je Osmo vybavená aj režimom slow-motion či časozberným videom.

Vnútornosti

A čo nám nová kamera prináša vo svojom vnútri? DJI Osmo disponuje snímačom Sony Exmor R CMOS 1/2,3″ s rozlíšením 12 Mpx, ktorý je predovšetkým vytvorený na nahrávanie 4K videa (4 096 × 2 160 px, 24/25 fps) alebo na nahrávanie Ultra HD videa (3 840 × 2 160 px, 24/25/30 fps). Osmo zvládne aj Full HD, a to až do 120 fps. Ďalej dostanete 20-milimetrový objektív s clonou f/2.8. Rozsah ostrenia je 1,5 m až nekonečno, mohlo to byť aj lepšie. Do blízkosti sa s ním veru nedostanete.

Ak existuje ešte niečo negatívne, čo môžeme povedať o Osmo, je to, že za zhoršených svetelných podmienok sa jeho výkon zhoršuje. Osmo ponúka citlivosť ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Ak však niekedy budete potrebovať väčšie ISO než 800, začne sa vo vašom obraze ukazovať šum a to určite nepoteší. Za dobrých svetelných podmienok je však výsledný obraz naozaj dobrý, ale zmenšujúcim sa osvetlením to ide dolu vodou.

Batéria je veľmi biedna

Pri používaní Osmo sme museli siahnuť po batérii každých 50 minút, čo určite nepostačuje, ak ho chcete používať na video dlhšej minutáže. Ak si chcete nahrať krátke video z osláv či niečo na Youtube, tak to bude plne dostačovať. Výrobca už stihol vydať aj nový update, ktorý by mal zlepšiť niektoré nedostatky (ventilátor či výdrž batérie), tak uvidíme, ako sa mu to podarilo.

Záver

Používanie DJI Osma je naozaj zábavné a jednoduché. Ak máte dostatok svetla, výsledná kvalita obrazu bude skvelá. Do karát tejto kamere hrá aj ľahké ovládanie pomocou mobilnej aplikácie. Sú tu niektoré nedostatky, ktoré však vyriešil nový update. Ak sa teda chcete pobaviť, či chcete mať coolovú vecičku na zachytenie spomienok, tak DJI Osmo stojí za zváženie.

Parametre a špecifikácie