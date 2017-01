Laserový projektor Cellulon PicoBit: malá kinosála vo vrecku

Ohodnoť článok

Nájsť kvalitný a kompaktný projektor je niekedy veľmi obťažné. Iste, na trhu je množstvo projektorov s kvalitnými parametrami, ale v jednom ohľade sú nevyhovujúce, a to svojou veľkosťou. Mnohým z nás sa určite nechce vláčiť veľkú debnu sem a tam. Spoločnosť Cellulon však prišla s riešením, ktoré poteší každého biznismena či nadšenca filmov. Na trh totiž priniesla svoj ultraľahký a ultraprenosný laserový projektor Cellulon PicoBit. Tento model spĺňa všetko, čo od malého projektora môžeme vyžadovať. Je malý, kvalitne vyhotovený, má širokú škálu konektivity a prichádza s mnohými vymoženosťami, ktoré uľahčia jeho používanie. Samozrejme, má aj svoje muchy.

Krpec s poriadnou výbavou a krásnym dizajnom

PicoBit svojimi rozmermi 138 × 66,5 × 15 mm pripomína skôr smartfón než projektor. Pohodlne sa vám zmestí do vrecka alebo kapsy a nebudete ani vedieť, že ho so sebou nosíte. Hliníkové telo dodáva tomuto krpcovi lesk luxusného zariadenia a on ním skutočne je.

Dizajn je minimalistický a to vďaka tomu, že sa výrobca zbavil nepotrebných tlačidiel a nahradil ich dotykovým touchpadom, ktorý zaberá celú vrchnú stranu. Zariadenie je hladké a príjemné na dotyk. Dotykom dokážete ovládať všetko, čo potrebujete. V prípade, že by ste uprednostňovali myš alebo klávesnicu, tak ich môžete s PicoBitom spárovať za pomoci bluetoothu. Prstom však dokážete pohodlne ovládať celé zariadenie. Ak sa chcete vrátiť o jeden krok späť, kliknete na touchpad namiesto jedného prsta dvomi. Chvíľu vám to bude trvať, než sa s tým zžijete, ale potom to pôjde ako po masle. My sme pri skúšaní tomuto čaru podľahli veľmi rýchlo.

Pripojíte ho, na čo budete chcieť

PicoBit pripojíte k iným zariadenia cez micro HDMI alebo za pomoci bezdrôtového pripojenia cez DLNA a Miracast. My sme skúsili pozerať film cez wifi a nebol s tým žiaden problém. S PicoBitom už nemusíte vláčiť množstvo káblov, postačí, keď ho postavíte na stôl, pripojíte sa na wifi a môžete začať prezentovať alebo pozerať filmy. Ak by vám nestačilo ani to, tak PicoBit disponuje možnosťou úložného priestoru za pomoci SD karty. Stiahnite si, čo potrebujete na vašu kartu a nemusíte sa báť, či budete mať v miestnosti pripojenie, alebo nie. Je to napríklad celkom dobré, ak sa chystáte niekam na chatu a chcete si pozrieť s priateľmi filmy, alebo ak máte míting v inej budove. PicoBit sa nabíja za pomoci portu USB typu C a nechýba mu ani klasický audio výstup, na ktorý pripojíte slúchadlá alebo reproduktory. Vstavané reproduktory postačia, ale pre plnohodnotný zážitok odporúčame radšej pripojenie externých, ak už kino, tak s poriadnym rachotom.

Laser namiesto lampy

Cellulon nahradil konvenčné LED svetlá laserovými lúčmi. O premietanie sa tak postará 55 ANSI lumen laserový modul vyrábaný firmou Sony, ktorý ponúka rozlíšenie 1 920 × 720 px. pri širokouhlej obrazovke vo formáte 16 : 9. Zariadenie tak nemá lampu, ktorá musí byť menená. PicoBit zobrazuje jasný a sústredený HD obraz s širokým farebným rozsahom. Obraz nemusíte vôbec zaostrovať a za ideálnych podmienok je veľmi kvalitný. My sme sledovali film so zariadením vzdialeným od plátna asi 3 m a uhlopriečka bola okolo 120 palcov. Akékoľvek lichobežníkové skreslenie obrazu sa dá pekne upraviť priamo v nastavení.

O chladenie sa stará maličký ventilátor na spodnej strane, ktorý nie je vôbec počuť. Napriek tomu sa však zariadenie zahrieva a pri dlhšej prevádzke je to cítiť. Môže za to hliníkové telo, ktoré rýchlejšie rozvádza teplo, ale nie je to nič tragické, pri projektoroch sme na niečo podobné zvyknutí.

Projektor s OS sa len tak nevidí

O všetky funkcie sa postará vstavaný OS Android 5.1.1. Veľký touchpad v spojení s androidom prináša pohodlné ovládanie podobné smartfónom. Cez android sa môžete napojiť na internet a využívať ho v plnom rozsahu. Tu je však vhodnejšie využiť bluetooth klávesnicu spolu s myškou, lebo písať http adresu na virtuálnej klávesnici je niekedy boj o nervy. Vnútorný OS ponúka možnosť nastavenia obrazu, môžete ním prechádzať jednotlivé položky na SD karte alebo surfovať na internete a mnoho ďalšieho. PicoBit tak svojou nadstavbou dokáže omnoho viac než iné projektory. Vstavaný android je pri užívaní veľmi praktický a za to dávame Cellulonu veľké plus.

Ach, tá batéria

Aj napriek tomu, že Cellulon PicoBit je kvalitným zariadením, platí o ňom staré porekadlo: Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Narážame tu na batériu. V online verzii dokázala vydržať len 80 min. O niečo lepšie si poradila so sledovaním filmu z SD karty, tu nám projektor vydržal 2 h. Takže ak si chcete pozrieť jeden film, alebo ho chcete využívať na svoje prezentácie v práci bez toho, aby ste zariadenie dávali na nabíjačku, PicoBit to zvládne. Pri dlhšom využívaní ho však budete musieť napojiť na adaptér.

Záver

Ak hľadáte prenosný a výkonný projektor, ktorý vám nezaberie viac miesta než smartfón, tak PicoBit je najlepším riešením. Svojím vyhotovením a krásnym minimalistickým dizajnom poteší každého užívateľa. A keď k tomu prirátame veľký touchpad, kvalitný obraz, OS Android 5.1.1 spolu s vysokou konektivitou, tak súpera budeme hľadať len veľmi ťažko. Na druhej strane Cellulon by mal do budúcna popracovať na výdrži batérie a kvalite reproduktorov. Ale ak hľadáte zariadenie v tomto segmente, tak Cellulon PicoBit je výbornou voľbou.

Kladné vlastnosti Záporné vlastnosti Štýlový dizajn Výdrž batérie Kvalitné vyhotovenie Reproduktory OS Android 5.1.1 Mierne zahrievanie Konetivita Touchpad Perfektná velkosť

