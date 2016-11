Ohodnoť článok

Bratislava 15. novembra (TASR) – Vždy sme brali vážne to, aby ochrana vonkajšej hranice bola prioritou našej bezpečnostnej politiky. Vyhlásil to dnes v Bratislave počas plenárneho zasadnutia konferencie COSAC, ktorá združuje výbory národných parlamentov pre európske záležitosti, minister vnútra SR Robert Kaliňák (Smer-SD).

Generálny azyl považuje za najväčšiu chybu, akú sme v uplynulých rokoch v rámci nelegálnej migrácie a zároveň aj ochrany hraníc urobili. Nedokázali sme podľa neho jednak absorbovať potrebný počet ľudí, ani urobiť kvalitnú integráciu. Naopak, nekvalitná integrácia ľudí do spoločnosti spôsobuje radikalizáciu.

Zdôraznil taktiež, že je rozdiel medzi relokáciou a presídlením. Presídlenie je podľa ministra nielen z pohľadu Európy vhodnejšie, pretože sa pomáha presne tým, ktorí sú ohrození. Ďalej vyzdvihol problém návratnosti, keďže niektoré krajiny neprijímajú svojich vlastných občanov, a to považuje za výzvu, ktorú musíme zmeniť v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Kto vybuduje Sýriu nanovo

V prípade sýrskych utečencov sa mnohé krajiny podľa neho rozhodli udeľovať azyl bez ohľadu na to, ako boli vo svojej krajine prenasledovaní. “Vojnoví utečenci majú dostať doplnkovú a dočasnú ochranu. Po skončení vojnového konfliktu by sa mali vrátiť späť do svojej krajiny, aby ju obnovili. Ak do určitej miery poviem, že vykradneme krajinu tým, že jej elitných obyvateľov stiahneme do Európy, kto vybuduje Sýriu nanovo?” zaujímal sa Kaliňák, pričom zdôraznil, že Sýria patrila kedysi k jednej z najvyspelejších krajín.

Azyl je na rozdiel od vojnového utečenca podľa Kaliňáka vec, ktorá sa má udeľovať iba individuálne prenasledovaným osobám. Zároveň zdôraznil, že ochrana hraníc EÚ je základným bezpečnostným pilierom vnútornej bezpečnosti Európy, ale aj pilierom, ktorý nám umožňuje konkrétne riadiť nelegálnu migráciu.

