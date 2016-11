Ohodnoť článok

Letecky do Varšavy:

Bratislavské letisko opäť boduje a vďaka práci spoločnosti Wizz Air bude jeho terminálmi prechádzať ešte väčšie množstvo cestujúcich. Vo väčšine prípadov pôjde o pasažierov, ktorí sa budú chcieť dostať letecky do Varšavy a vďaka novej linke sa im to podarí priamo z Bratislavy.

Spoločnosť Wizz Air zahájila pôsobenie na Slovensku len pred niekoľkými mesiacmi, no už po pár týždňoch ukázala svoje ambície. Tie napĺňa aj v súčasnosti, pretože nedávno ohlásila ďalšiu novú linku. Tentoraz ide o pripravované priame lety z Bratislavy do susednej Varšavy, čím zjednoduší tisíckam pasažierov cestovanie do poľskej metropoly.

V poradí už štvrtá nová linka

Predstavitelia Wizz Air, jedného z najväčších leteckých dopravcov v strednej a vo východnej Európe, majú skvelý dôvod na radosť. Po viacerých úspechoch sa im podarilo pripraviť ďalšiu novú linku do Varšavy. Jej pridanie do zoznamu letov z bratislavského letiska sa tak stáva už štvrtou linkou v rade, ktorú v krátkom časovom slede zaradili do svojho portfólia.

Fakty o novej linke do Poľska

Wizz Air začne prevádzkovať lety do Varšavy 30.júna 2017

lietať sa bude 4x týždenne (pondelok, streda, piatok, nedeľa)

(pondelok, streda, piatok, nedeľa) cena jednosmernej letenky sa bude pohybovať od 19,99€

Ďalšie lety spoločnosti Wizz Air z Bratislavy

Bratislava – Skopje (lieta 2x týždenne, cena letenky od 10€)

(lieta 2x týždenne, cena letenky od 10€) Bratislava – Kyjev (od 17.decembra 2016, 2x týždenne, cena letenky od 29,99€)

(od 17.decembra 2016, 2x týždenne, cena letenky od 29,99€) Bratislava – Tuzla (od marca 2017, 3x týždenne, cena letenky od 14,99€)

Dobré správy prináša aj Ryanair

Po novinkách od predstaviteľov Wizz Air prichádzajú dobré správy aj z prostredia Ryanairu. Jeden z najsilnejších európskych hráčov v tomto obore dokázal po dlhom úsilí spustiť nové lety na trase Bratislava – Eliat. Prvé lietadlo smerujúce z izraelského mesta ku nám pristálo na Letisku M.R.Štefánika 3.novembra, čím Ryanair definitívne spustil prvú bratislavskú linku svojej spoločnosti mimo Európu.

Wizz Air aj Ryanair, obe z týchto spoločností sa svojou prácou podieľajú na pozdvihnutí úrovne bratislavského letiska. Aj vďaka nim môžu pasažieri využívať oveľa viac možností pri cestovaní a pomocou nových liniek zjednodušiť svoju prepravu na konkrétne letiská. A my im želáme šťastnú cestu a veľa šťastných kilometrov.

