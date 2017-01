Ak USA obmedzia vzájomný obchod, Čína sa nebojí urobiť odvetné kroky

Ohodnoť článok

Čína pravdepodobne podnikne odvetné kroky, ak USA obmedzia vzájomný obchod

(TASR) – Vláda v Číne pravdepodobne podnikne odvetné kroky, ak nová americká administratíva prezidenta Donalda Trumpa obmedzí obchodnú výmenu alebo investície medzi oboma krajinami. Upozornila na to dnes Americká obchodná komora v Číne.

Tip redakcie: Čína nie je ochotná rokovať o otázke “jednej Číny”

Čína sa nebojí

“Čína nie je bez arzenálu,” vyhlásil Lester Ross, člen predstavenstva komory. Čínska republika už iniciovala niektoré opatrenia. Napríklad, zaviedla nezvyčajne vysoké antidumpingové poplatky na dovoz amerických agrochemikálií, povedal Ross novinárom. Čínske úrady by podľa neho mohli v budúcnosti začať nové antidumpingové vyšetrovania, čo by malo negatívny vplyv na dovoz produktov z USA do Čínskej republiky.

Komora chce preto odkázať Washingtonu, aby bol väčším realistom. Nový prezident Trump totiž v predvolebnej kampani vyhlasoval, že zvýši clo na dovoz čínskych produktov a obvinil Čínu, že manipuluje so svojou menou. USA a Čínska republika spolu čulo obchodujú. Objem ich obchodnej výmeny patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie v rámci celého sveta. Ale americké firmy sa sťažujú, že im Peking blokuje prístup k sľubne sa rozvíjajúcim technológiám a priemyselným odvetviam.

Čítaj tiež:

Toto je ZTE Hawkeye – bláznivý, samolepiací telefón, ktorý sníma vaše oči

Právna poradňa: Vyživovacia povinnosť – Určenie výšky výživného

Irán nebude znovu jednať o jadrov