Toto je ZTE Hawkeye – bláznivý, samolepiací telefón, ktorý sníma vaše oči

Tento koncept sa na vás možno prilepí, a to doslova. ZTE Hawkeye je totiž telefón, ktorý sa vymyká z klasického konceptu hliníkovej škatule.

ZTE Hawkeye je samolepiaci telefón s funkciou sledovania očí, takže ho môžete prilepiť na stenu, zrkadlo alebo vo vlaku na zadnú časť sedadla pred vami. A potom prejdete na hands-free.

Šialenú myšlienku tohto “prísavného” smartfónu s operačným systémom Android Nougat, navrhli ľudia prostredníctvom on-line hlasovania v roku 2016, a teraz je ľuďmi táto myšlienka aj financovaná, a to za pomoci Kickstartera. Na veľtrhu CES 2017, síce ZTE nemal na ukážku samolepiaci koncept, ale ukázal nám niekoľko prototypov, vrátane pútavej listovo zelenej farby.

Špecifikácie ZTE Hawkeye

ZTE Hawkeye je telefón, ktorý nám ukazuje, že čínsky výrobca smartfónov je ochotný prijať nové myšlienky, ktoré nerieši nikto iný. Keď sa nad tým zamyslíte, tak tento nový prístup je v podstate opakom dizajnovo nudného iPhone 7. Konečný model bude mať 5,5-palcový Full HD displej, snímač odtlačkov prstov, Hi-Fi audio a dvojitý zadný fotoaparát s vylepšením obrazu a dobrú kvalitný zoom. Procesor zatiaľ nebol oznámený. Čo vieme je, že telefón by mal obsahovať veľkú batériu so schopnosťou rýchleho nabíjania a mal by taktiež obsahovať duálny slot pre microSD a SIM karty.

ZTE Hawkeye, dátum vydania a cena

Kedy môžeme očakávať, príchod samolepiacého telefónu? Počiatočné dodávky by mohli začať už v septembri tohto roku. Najlepšie na tom všetkom je, že práve prebiehajúca kampaň na Kickstarteri ponúka možnosť rezervácie už teraz, a to môže pomôcť financovať túto šibnutú myšlienku.

Model stojí 199 dolárov, ale ak chcete (a to určite nechcete), môžte ponúknuť viac. Musíme však konštatovať, že za telefón s predpokladanými funkciami a novátorskou myšlienkou, je táto cena viac než dobrá.

ZTE Axon 7, ktorý prišiel pred rokom sa nám naozaj páčil – najmä kvôli vynikajúcim funkciám za prijateľnú cenu. Tento telefón je ešte lacnejší a zahŕňa prekvapenia, ktoré u iných výrobcov len tak neuvidíte. Takže počas roku 2017 bude určite stáť za to, aby ste sledovali jeho vývoj sledovať.

Zdroj: techradar.com