Ohodnoť článok

Irán vyhlásil, že nebude znovu prejednávať svoju jadrovú dohodu

(TASR) – Irán nebude znovu prejednávať jadrovú dohodu, ktorú v roku 2015 uzatvoril so svetovými mocnosťami, a to ani vtedy, ak by mal čeliť novým americkým sankciám po tom, ako sa novým šéfom Bieleho domu stane Donald Trump. Vyhlásil to dnes námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí.

Tip redakcie: Trump s Putinom sa možno stretnú v Reykjavíku

Irán odmieta znovuotvorenie jadrovej dohody

Trump, ktorý bude v piatok inaugurovaný za nového prezidenta Spojených štátov, totiž pohrozil, že inkriminovanú dohodu buď zruší alebo bude požadovať jej lepšiu verziu. Prelomový pakt zabezpečuje obmedzenie jadrového programu Teheránu, ktorý bol podľa Západu zneužívaný na vojenské účely, výmenou za stiahnutie sankcií. “Nebudú sa konať žiadne opätovné rokovania a dohoda sa nebude znovu otvárať. Spolu s mnohými analytikmi sa domnievame, že dohoda je konsolidovaná. Nová americká administratíva od nej nebude môcť odstúpiť,” uviedol Araghčí na tlačovej konferencii v Teheráne. Araghčí bol hlavným jadrovým vyjednávačom na prelomových rokovaniach. “Jadrové rozhovory s USA sú ukončené a nemáme už o čom ďalej diskutovať. Je však dosť pravdepodobné, že americký Kongres alebo nová garnitúra vystúpi proti Iránu a uvalí nové sankcie,” dodal iránsky diplomat.

Na základe jadrovej dohody podpísanej medzi Iránom a šiestimi svetovými veľmocami (Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA) došlo pred rokom k stiahnutiu väčšiny sankčných opatrení OSN. Irán však naďalej čelí zbraňovému embargu OSN a ďalším medzinárodným reštrikciám, ktoré nie sú súčasťou jadrovej dohody.

Čítaj tiež:

Január v Inchebe plný zaujímavých výstav

Prečo je Pixel od Googlu lepší ako iPhone?

SpaceX vypustila nosnú raketu Falcon-9