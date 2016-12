Kto bol sv. Mikuláš?

Ohodnoť článok

Kresťania si 6. decembra pripomínajú sv. Mikuláša, známeho dobročinnosťou

(TASR) – Dávať a nečakať dar – taký je hlavný zmysel sviatku sv. Mikuláša, biskupa, ktorý pripadá na 6. decembra. Na Slovensku i v okolitých krajinách sa na tento sviatok tešia najmä deti, pre ktoré je sv. Mikuláš symbolom rozdávania sladkostí, ovocia a iných darčekov.

Mikuláš sa narodil na južnom pobreží Malej Ázie pravdepodobne v treťom storočí. Pochádzal z bohatej rodiny, stal sa najprv diakonom a kňazom, neskôr bol biskupom v meste Myra v južnom Turecku, údajne proti vôli svojho otca, ktorý si želal, aby bol vojakom.

Biskup Mikuláš hlásal evanjelium, pomáhal biednym, chorým a trpiacim a preslávil sa milosrdenstvom a dobročinnosťou. Ešte počas jeho života ho nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. Podľa tradície sa biskup Mikuláš zúčastnil na prvom Nicejskom ekumenickom koncile v roku 325.

Sv. Mikuláš a legendy

O sv. Mikulášovi koluje viacero legiend. Jedna z nich hovorí o tom, ako pomohol trom chudobným sestrám, ktoré sa nemohli vydať, lebo nemali na veno a preto ich čakal krutý osud v otroctve alebo v nevestinci. Keď sa o tom dozvedel biskup Mikuláš, zabalil vraj hrudu zlata do šatky a v noci ju nepozorovane hodil cez okno do izby, kde spali tri chudobné dievčatá. Vďaka štedrému daru sa mohli všetky tri sestry vydať a tak ich Mikuláš zachránil pred ponížením a hanbou. Biskup Mikuláš zomrel v pokročilom veku, pravdepodobne okolo roku 345, vo svojom biskupskom sídle v meste Myra, kde ho aj pochovali. Ale o niekoľko storočí neskôr (údajne v roku 1087) veriaci talianski kupci preniesli jeho pozostatky do talianskeho prístavného mesta Bari, kde mu zasvätili chrám, ktorý sa neskôr stal bazilikou.

Svätý Mikuláš sa stal viacnásobným patrónom, boli mu zasvätené mnohé kresťanské chrámy vo svete. Jeho meno nesú viaceré mestá a kostoly aj na Slovensku.

