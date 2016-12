Herečka Mila Kunis porodila svojho druhého potomka

Ohodnoť článok

Americká herečka Mila Kunis spolu s manželom hercom Ashtonom Kutcherom privítali do rodiny svoju druhú ratolesť. Herečka tento týždeň v stredu porodila zdravého chlapčeka. Meno dieťatka ešte nie je známe.

Tip redakcie: Najhoršie psychologické experimenty a ich prekvapivé závery

Mila a Asthon sa nechali prekvapiť pohlavým dieťaťa



Slávny hollywoodsky pár už spolu má dvojročnú dcérku Wyatt, ktorú sa snažia vychovávať v súkromí a neradi sa ukazujú na verejnosti. Dvojica sa nechala pohlavím dieťaťa prekvapiť. Ako sa vyjadril Ashton v show Setha Myersa Today: „Popravde, dúfal som, že to bude zase dievčatko, nakoľko naša malá dcéra je neskutočne zábavná. Potom som sa však zamyslel a povedal si, že keď to bude zase dievča, Mila ma donúti aj k tretiemu dieťaťu, len aby sme mali chlapca. Takže som vlastne rád…“, dodal so smiechom. „Ale najradšej by som mal aspoň 12 detí“, vyhlásil v jednom zo svojich rozhovorov. Herečka Mila Kunisová, ktorá je ešte s novorodencom v nemocnici, sa po pôrode vyjadrila, že až teraz je ich rodina konečne kompletná.