V Bagdade postavili vianočný stromček, ako znak solidarity s kresťani

Na znak solidarity s kresťanmi v Bagdade stojí 26 metrov vysoký vianočný strom

(TASR) – Na znak solidarity s kresťanmi a pri príležitosti vianočných sviatkov postavil iracký podnikateľ v Bagdade vianočný stromček, ktorý je najvyšší v irackej metropole.

Podnikateľ Jásir Saád vysvetlil, že táto iniciatíva má za cieľ “spojiť sa s našimi bratmi-kresťanmi v oslave ich sviatkov a pomôcť Iračanom zabudnúť na ich trápenie, osobitne boje o (mesto) Mósul”, o ktoré iracké vládne sily a ich spojenci bojujú s džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS).

Vianočný stromček je vysoký 26 metrov

Umelý vianočný stromček je vysoký 26 metrov a nachádza sa zábavnom parku v Bagdade. Podnikateľ uviedol, že do realizácie svojho nápadu investoval 24.000 dolárov. “Tento stromček predstavuje lásku a mier,” uviedla učiteľka Saba Ismáílová, keď sa so svojimi žiakmi fotografovala pri strome. “Prajem všetkým irackým kresťanom, aby sa mohli vrátiť do Iraku a žiť normálnym a pokojným životom,” dodala.

Kresťanská komunita sa zmenšuje

Početnosť kresťanskej komunity v Iraku sa neustále znižuje od Spojenými štátmi vedenej invázie v roku 2003. Kresťania boli terčom mnohých útokov islamských extrémistov a mnohí z krajiny odišli za lepšími ekonomickými príležitosťami v zahraničí. Tisíce kresťanov ušli z Mósulu a okolitých oblastí, keď túto oblasť v lete 2014 začali obsadzovať ozbrojenci z IS, ktorí kresťanov nútili konvertovať na islam alebo platiť osobitnú daň. Mnohým kresťanom džihádisti zhabali majetok.

Keď iracké vládne jednotky znovu dobyli viaceré dediny v okolí Mósulu, niektorí kresťania sa do nich vrátili – v mnohých prípadoch však zistili, že ich domovy a kostoly boli vyplienené a zničené.

