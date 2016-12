Ohodnoť článok

Zimná dovolenka na Havaji a praktické tipy pre každého z nás

Aj napriek mínus jedenásť hodinovému časovému posunu je Havaj pre mnohých Slovákov naozajstným rajom. Štát patriaci Spojeným Štátom Americkým, kde je teplo celý rok. Na svoje si tu prídu milovníci podmorského života, pláží, sopiek, džunglí no aj lyžovania. Málo kto vie, že na Havaji sa nachádza aj lyžiarske stredisko. Ak sa sem chystáte, určite tu ostaňte dlhšie ako iba týždeň. Havaj má toho mnoho čo ponúknuť a ostať len na jednom ostrove by bola veľká škoda. Máme pre vás prehľad havajských ostrovov a toho, čo sa tu dá robiť. Dovolenka na Havaji je dovolenka, na ktorú tak rýchlo nezabudnete.

Dovolenka na Havaji je plná dobrodružstva, adrenalínu a exotiky

Havajské ostrovy sa skladajú (zo severu) z ostrova Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui, Kohoolawe a z ostrova Big Island, ktorý je známy aj ako Island of Hawaii. Nachádzajú sa tu aj menšie ostrovy, na ktoré však potrebujete špeciálne povolenie a nemôžu na ne prísť ani miestni obyvatelia. Zaujímavosťou je, že ostrovy, ktoré vznikli vďaka vulkanickej činnosti majú stále mnoho aktívnych sopiek. Nový havajský ostrov aktuálne rastie na úplnom severe, no potrvá ešte nejaký ten rok, kým sa vynorí z pod hladiny oceánu.

Honolulu, čo je hlavné a zároveň najväčšie mesto na Havaji (druhé najväčšie je mesto Hilo na Big Island) určite stojí za návštevu. Nájdeme tu jednu z najznámejších pláží na svete, Waikiki. Nemajte však veľké očakávania. Pláž je to pekná, no plná ľudí a voda tu nie je najčistejšia. Mesto Honolulu, ktoré sa nachádza na ostrove Oahu ponúka turistom viacero pekných miest na výlety. Jedným z nich je aj The Diamond Ring, čo je bývalý kráter sopky. Z vonku vyzerá ako obyčajná hora, no dostať sa sem dá iba cez tunel. Vnútri kráteru je veľký park a pekná vyhliadka na celé mesto.

V okolí Honolulu sa nachádza aj viacero vodopádov a pekných pláží. Mnoho turistov by rado navštívilo taktiež takzvané „The Stairs to Heaven“, čo je nebezpečne vyzerajúce lanové schodisko v džungli. Avšak, pre rozsiahle poškodenie bolo pre turistov uzatvorené.

Určite nezabudnite navštíviť Big Island, ktorý je najväčší zo všetkých.

Zaujímavosťou je, že všetky havajské ostrovy sa plochou zmestia na Big Island, alebo Island of Hawaii. Sem chodia turisti najmä kvôli aktívnej sopke, ktorá naposledy vybuchla v roku 1950. Dodnes však chrlí lávu a paru. Na tomto ostrove sa nachádza taktiež najjužnejšie položená pekáreň v USA zvaná Punal’u. Navštívte taktiež Black Sand Beach, kde môžete pozorovať morské Karety ako kladú vajíčka alebo absolvujte jeden z mnohých trekov napriek džungľou.

Tip redakcie: Na ostrove Big Island si určite prenajmite auto. Okolo celého ostrova vedie jedna cesta a verejná doprava je tu na veľmi zlej úrovni.

Za pozornosť stojí aj ostrov Maui, ktorý mnohí nazývajú ako najkrajším ostrovom spomedzi všetkých na Havaji. Avšak, nesnažte sa navštíviť všetky, letenky medzi ostrovmi sú pomerne drahé a napríklad za jednosmernú letenku z Honolulu do mesta Kona lebo Hilo (čo sú mestá na Big Island) zaplatíte aj 80 €. Pritom ide o let, ktorý netrvá viac ako 45 minút.