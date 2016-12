Ohodnoť článok

USA: Obama si odnáša z Bieleho domu aj šediny

(TASR) – Úradujúci prezident Spojených štátov amerických bude vo funkcii už len niečo vyše mesiaca, no médiá sú plné hodnotení a porovnávania. Na mušku si neberú len jeho prácu, ale aj výzor. Zverejňujú série fotografií, na ktorých ukazujú, ako sa Barack Obama zmenil. Pozornosť venujú najmä jeho vlasom.

Obama si odnáša šediny

Obama bol prezidentom dve funkčné obdobia, teda osem rokov. Keď v januári 2009 prišiel do Bieleho domu, mal 48 rokov a čierne vlasy. Teraz má 55 rokov a na hlave šediny. Na zošedivenie však nepotreboval celých osem rokov. Šedivieť začal už počas prvého funkčného obdobia, čo sa v médiách stalo horúcou témou. Všimli si to najmä v roku 2011, keď oslavoval päťdesiatku.

Obama si z toho ťažkú hlavu nerobil a o svojich šedinách žartoval. “Vyzerám tak staro, že John Boehner už pozval Netanjahua na môj pohreb,” zažartoval Obama v roku 2015 počas večere pre novinárov. Boehner bol vtedy predsedom Snemovne reprezentantov. Obama si o šedinách neraz zažartoval aj s mladým kanadským premiérom Justinom Trudeauom. “Dovoľ mi povedať ti, že ak máš v pláne zachovať si svoje tmavé vlasy, musíš si ich začať farbiť skoro, lebo keď sa dostaneš do určitého bodu, všimnú si to a už je neskoro,” s úsmevom povedal na spoločnej tlačovej konferencii.

V rozhovoroch pre médiá tiež Obama niekoľkokrát povedal, že vlasy by si nikdy nezafarbil. “Mnohí moji kolegovia – lídri to robia. Nepoviem, ktorí. Ich kaderníci to vedia,” povedal Obama. O svojich šedinách si nedávno zažartoval aj v šou televízie TBS. Moderátorka žartovne poznamenala: “Niekto starne veľmi rýchlo.” Potom sa opýtala, či je to farebný sprej na vlasy alebo nejaká zábavná haloweenska pavučina, keďže šou sa nakrúcala na Halloween. Barack Obama s úsmevom odpovedal: “Som stále prezidentom, buďte opatrná.”

Príčinou nie je len politika

Prvá dáma Michelle Obamová zase novinárom povedala, že za šedinami nie je len politika, ale aj ich dospievajúce dcéry. “Nič sa nedá porovnať s výrazom jeho tváre, ako keď sa Malia parádi na párty. Potom prejde okolo neho a vy vidíte, že sa tvári ako ‘To bol kto?'” povedala Obamová pre televíziu ABC. K Obamovým šedinám sa vyjadril aj jeho dlhoročný holič Zariff. “Je to normálne pre jeho vekovú kategóriu. Nemyslím si, že by sme si mali robiť starosti,” uviedol pre denník Washington Post.

Barack Obama nie je jediný, kto v Bielom dome zošedivel. Lekár Michael Roizen analyzoval lekárske záznamy prezidentov od 20. rokov minulého storočia. Pre televíziu CBC povedal, že prezident Spojených štátov zostarne za jeden rok vo funkcii o dva roky. Zostarnutie bolo veľmi viditeľné napríklad na Abrahamovi Lincolnovi, Franklinovi D. Rooseveltovi aj Richardovi Nixonovi. V Bielom dome zošediveli aj Obamovi predchodcovia Bill Clinton a George W. Bush.

