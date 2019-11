Vianoce v podaní Panasonicu

PRE ŇU

Slúchadlá RP- HF410B



Štýlová 24 hodín



Zamotané káble alebo vybitá batéria? Žiadny problém sa streetovými Bluetooth slúchadlami Panasonic RP- HF410B. Prehrávať vydržia až24 hodín vďaka vysokej kapacite batérie. Pokiaľ práve nestíhate, stačí zapnúť režim Quick Charge a za 15 minút sú slúchadlá nabité na ďalšie 3 hodiny hudobných zážitkov. O ich kvalitu sa postará systém XBS, ktorý zaistí hutné basy s minimálnym skreslením. To všetko spolu s inteligentným hlasovým ovládaním je súčasťou pohodlne prenosných slúchadiel Panasonic RP-HF410B, ktoré prekvapia svojou ľahkosťou a trendy vyhotovením. Nielen vďaka tomu sa čoskoro stanú vašim novým obľúbeným doplnkom. Vyberať môžete z piatich farebných verzií.



Odporúčaná MOC je 49,99 EUR.

Epilátor ES-EL7A



Viac hláv viac zvedie



Epilátor Panasonic 5v1 má flexibilnú výkyvnú hlavicu o 90 stupňov, ktorá sa výborne prispôsobí kontúram vášho tela. O dokonale hladkú pokožku sa postará dvojitý kotúč osadený 60 pinzetami, ktorá zachytí aj tie najjemnejšie chĺpky. Podľa typu partie môžete voliť z troch rýchlostí ošetrenia, a to ako nasucho, tak namokro. Model ES-EL7A má navyše tri praktické nástavce – jeden pre oblasť bikín, vrátane ochranného viečka, a ďalšie hlavice s holiacim strojčekom a zastrihávačom. Plne nabitá batéria vydrží v prevádzke pol hodiny. Epilátor spoločne s nadstavcami a výmennými hlavami dostanete v praktickom puzdre spolu s čistiacou kefkou.



Odporúčaná MOC je 99 EUR.



Sonická kefka EW-DL82



Úsmev, prosím!



Škvrny na zuboch už vás trápiť nebudú, ak si vyberiete sonickú zubnú kefku Panasonic. Model EW-DL82 disponuje výkonným lineárnym motorom s 31 tisícmi vibráciami za minútu. Trojhranný nástavec účinne odstraňuje škvrny a zubný povlak. Jemné štetinky v tvare diamantu si poradia s medzizubnými priestormi a šetrne ošetria ďasná. Na jedno nabitie vydrží kefka v chode až 90 minút. Samozrejmosťou je časovač s 30 – sekundovým intervalom a indikátorom stavu batérie. Súčasťou balenia je praktické cestovné puzdro a nabíjacej stanice so stojanom.



Odporúčaná MOC je 105 EUR.

Pekáreň Croustina



Ako od majstra pekára



Máte radi vôňu čerstvo upečeného chleba? Ten moment, keď vám pod nožom praská krehká kôrka? Potom vyskúšajte domácu pekáreň Croustina od značky Panasonic. Ako prezráda jej názov , dokáže pripraviť chlieb s chrumkavou kôrkou, čo je u domácich pekární unikát. Vďaka novej technológii pečenia s dvoma špeciálnymi snímačmi a jednoduchým časovačom môžete mať krásny oválny chlieb so zlatistou kôrkou a pomaly nadýchaným stredom na stole kedykoľvek na neho dostanete chuť. Okrem chleba dokáže Croustina pripraviť aj slané a sladké pečivo alebo džem. So svojím minimalistickým dizajnom výborne doplní akýkoľvek typ kuchyne.



Odporúčaná MOC je 299 EUR.



Športové slúchadlá RP-BTS10



Váš nový parťák na šport



Bezdrôtové, vodeodolné a skvele sediace, navyše s vysokou kvalitou zvuku, prehrávajúce i hlboké basy – to sú športové slúchadlá Panasonic RP-BTS10. Ohybná konštrukcia sa prispôsobí každému tvaru uší a vydrží aj naozaj dynamický pohyb. Vychytávkou je tzv. Systém One Type. Ten vás udrží v kontakte so svetom tým, že prepúšťa do slúchadiel okolité ruchy, nie však na úkor kvality počúvanej nahrávky. Batéria vydržia dlhé 4 hodiny a do plného nabitia sa opäť dostanú len za 90 minút. Samozrejmosťou je integrovaný mikrofón, ktorý vám spolu s technológiou Bluetooth umožní prijímať i hovory.



Odporúčaná MOC je 49,99 EUR.



PRE NEHO

Slúchadlá HD605N

Pre milovníkov čistého zvuku



Bezdrôtové slúchadlá s vysokým rozlíšením zvuku Panasonic HD605N nadchnú aj náročných poslucháčov. Zvukový komfort zabezpečuje funkcia aktívneho potlačenia okolitého ruchu, tzv. Noise cancelling, ku ktorej Panasonic pridal ešte niečo navyše. Ak potrebujete počuť na letisku hlásenie o vašom lete alebo v práci kolegu, nemusíte si slúchadlá dávať dole z hlavy. Stačí priložiť ruku k pravému uchu a funkcia Ambient Sound Enhancer zníži hlasitosť hudby a naopak zosilní okolité zvuky. Slúchadlá majú náušníky s pamäťovou penou a aj pri niekoľkohodinovom nosení sú veľmi pohodlné. Na jedno nabitie vydržia aj so zapnutým systémom potlačenia okolitého hluku 20 hodín prehrávania. Vďaka funkcii rýchleho nabíjania sa už po 15 minútach vrátia do hry na ďalšie 2 hodiny počúvania. Hi-res slúchadlá Panasonic HD605N sú k dispozícii v čiernom alebo hnedom prevedení.



Odporúčaná MOC je 299 EUR.

Zastrihávač ER-GY60



Styling s japonskou precíznosťou



Revolučný i-shape strojček Panasonic ER-GY60 v štýle klasickej britvy zvládne s japonskou precíznosťou všetko – od rovnomerného zastrihnutia fúzov po dôkladné vyholenie chĺpkov na tele. Vďaka prídavným nadstavcom možno vytvoriť akýkoľvek styling. Možno ho použiť nasucho aj namokro a dostane sa aj do ťažko prístupných miest.



Odporúčaná MOC je 89 EUR.



Holiaci strojček ES-LV65

Niekto to rád hladké



Prémiový holiaci strojček Panasonic ES-LV 65 je vybavený piatimi nezávislými plávajúcimi čepieľkami s tromi typmi zaoblených planžiet a najostrejšími Nanočepeľami . Unikátny snímač holenia zistí rozdiely v hustote fúzov, ktoré vďaka lineárnemu motoru s 14 000 cyklami za minútu a automatickej regulácii nielen dokonale oholí, ale zároveň minimalizuje podráždenie pokožky. O dokonalú priľnavosť aj na horšie dostupných miestach sa postarajú 2D flexibilné hlavice a výklopný zastrihávač pomôže s úpravou fúzov a kotliet. Strojček je vodeodolný, takže pri troche času môžete použiť holiaci penu či gél. Plné dobitie trvá hodinu a v prevádzke vydrží 45 minút.



Odporúčaná MOC je 189 EUR.

Ústna sprcha EW-1511

Pre zdravé ďasná a žiarivý úsmev

Panasonic EW-1511 prevezme kontrolu nad vašou ústnou dutinou. Pracuje za pomoci výkonnej vodnej trysky s ultrazvukovou technológiou, ktorá odstráni všetok zubný povlak na povrchu zuba aj v púzdrach ďasien a zároveň sa postará o príjemnú stimuláciu ďasien. Ústna sprcha je obohatená o šokové vlny, ktoré si poradia aj so zvyškami potravín v medzizubných priestoroch. Nastavte si jednu z piatich úrovní intenzity čistenia, skoncujte s baktériami spôsobujúcimi ochorenia ďasien a oslňte okolí žiarivým úsmevom.

Odporúčaná MOC je 89 EUR.



Mikro systém SC-PMX90

Koncert každý večer



Digitálny mikrosystém Panasonic SC-PMX90 si zamilujete najmä vďaka jasnému a dynamickému zvuku. O ten sa postará kombinácia trojpásmového reproduktora a prevedenie na výšku typu silk dome, s ktorým dosiahnete frekvencie až 50kHz. Zariadenie SC-PMX90 využíva prevodník DAC a systém jednotky USB, vďaka čomu budete počuť aj tie najjemnejšie detaily vašich obľúbených skladieb. Oceníte tak bohatý zvuk súčasných zvukových formátov s vysokým rozlíšením DSD, FLAC, WAV alebo AIFF.

Prajete si svoj domov premeniť na diskotéku? Vďaka funkcii stream môžete prostredníctvom počítača prehrávať hudbu v perfektnej kvalite. Zabudovaný FM tuner vám prehrá vaše obľúbené rádiové stanice. Samozrejmosťou je bezdrôtové pripojenie Bluetooth.





Odporúčaná MOC je 269 EUR.



PRE FAJNŠMEKROV

Rádiofrekvenčný lifter EH-XR10



Tajomstvo nadčasovej krásy

S novou čistiacou sadou Panasonic EH-XR10 (Advanced RF Facial device) omladne vaša pleť o niekoľko rokov, a to už počas prvých použití. Panasonic pracuje s kombináciou dvoch technológií – rádiové frekvencie a ultrazvukové vlny. Rádiová frekvencia prenikne pod vrchnú vrstvu pokožky a vašu tvár aj dekolt dokonale vyhladí. Ultrazvukové vlny, ktoré dopadajú na pokožku s frekvenciou 1 milión cyklov za sekundu a stimulujú jej kolagén, zaistia okamžité spevnenie pleti a požadovaný lift up efekt. Unikátny dizajn sa postará o komfortnú obsluhu, pohodlný pohyb prístroja vo všetkých smeroch a dokonalé priľnutie k pokožke. Prekvapí vás jednoduché používanie aj jednoduché čistenie. Komplexná starostlivosť vám tak nezaberie viac ako 10 minút. Sada pre ošetrenie pleti, doplnená o špeciálny vodivý krém, sa stane nenahraditeľným pomocníkom pre vašu exkluzívnu starostlivosť o pleť.



Odporúčaná MOC je 499 EUR.

Gramofón Technics SL-1500

Minimalistický vzhľad, maximálny hudobný zážitok



Značka Technics je pre všetkých milovníkov vinylov a kvalitného počúvania pojem už niekoľko rokov. Skvelou voľbou preto bude aj jej gramofón SL- 1500. V srdci prístroja sa ukrýva moderný bezjadrový motor s priamym náhonom, ktorý sa stará o vysoko presnú rotáciu a precízny prenos signálu z gramofónovej platne. Minimalisticky ladený gramofón si zamilujete aj vďaka vstavanému posilovaču s ekvalizérovým modulom, ktorý umožňuje pripojenie k množstvu ďalších prístrojov. Gramofón Technics SL-1500 má veľmi citlivé ramienko, ktoré zároveň zmierňuje opotrebovanie ihly aj dosiek vďaka funkcii automatického zdvihnutia.



Odporúčaná MOC je 999 EUR.

Fotoaparát Lumix GH5



Pokračovateľ videolegendy

Bezzrkadlovky sa tešia rastúcemu záujmu náročných fotografov a kameramanov. Panasonic, firma ktorá bezzrkadlovky pred 11 rokmi vymyslela, ponúka už 5. generáciu hybridných fotoaparátov orientovaných na náročné video v podobe legendárnej rady GH. Lumix GH5 opäť posunul hranice a ako prvý ponúkol špičkovú kvalitu videa C4K vo farebnom vzorkovaní 4: 2: 2 10-bit bez časového obmedzenia. V kombinácii s extrémne účinnou 5-axis stabilizáciou obrazu, skvelým hľadáčikom, vysokou mobilitou a najbohatším výberom objektívov, sa náročným videografom dostáva do ruky naozaj mocný nástroj. Úctyhodné parametre videa idú ruka v ruke s vysokým výkonom fotoaparátu – napr. so schopnosťou fotiť o 1s skôr, než stihnete stlačiť spúšť. Lumix GH5 podporuje pripojenie profesionálneho foto / video príslušenstva, je vybavený niekoľkými priamo voliteľnými ovládačmi a jeho horčíkové telo je úplne utesnené proti prachu, vlkovi a mrazu -10 ° C. Splňte si svoj sen so skvelú vianočnou ponukou, v ktorej získate Lumix GH5 v darčekovom sete s Gimbal stabilizátorom Ronin S.C., špeciálnym fotobatohom a päťročnou zárukou bezstarostného používania.



Odporúčaná MOC je od 2 199 EUR. (podľa typu a objektívu)

OLED televízor

Hollywood u vás doma



Pokiaľ si potrpíte na obrazovú kvalitu, technológia OLED je pre vás jednoznačnou voľbou. Doprajte si to najlepšie v podobe Panasonic TZ-65GZ2000. Zobrazovací panel OLED s natívnym ultra-vysokým rozlíšením 4K Ultra HD poskytuje najvernejšie zobrazenie viac ako miliardy farieb a najtemnejšej čiernej, nekonečný kontrast a rekordne rýchlu odozvu. Tú oceníte pri sledovaní rýchlych filmových scén, športových zápasov aj pri hraní hier. Okrem dokonalého obrazu vás pohltí tiež strhujúci zvuk, o ktorý sa postará Dolby Atmos s podporou formátov HDR, vrátane novej generácie HDR10 + a Dolby Vision. Budete sa cítiť ako v kine. Nie nadarmo používajú Panasonic OLED displeje poprední hollywoodski koloristi ako referenčné obrazovky.





Odporúčaná MOC je 3 849 EUR.

ProEXR File Description =Attributes= cameraAperture (float): 36 cameraFNumber (float): 8 cameraFarClip (float): 1e+030 cameraFarRange (float): 100000 cameraFocalLength (float): 20.1893 cameraFov (float): 83.4378 cameraNearClip (float): 0 cameraNearRange (float): 0 cameraProjection (int): 0 cameraTargetDistance (float): 112.641 cameraTransform (m44f): [{0.99063, -0.0185662, 0.0403885, 53.8774}, {0.0930656, -0.98189, -0.184132, -54.292}, {0.0999531, 0.188538, -0.982071, 46.3741}, {0, 0, 0, 1}] channels (chlist) compression (compression): Zip dataWindow (box2i): [0, 0, 5999, 4499] displayWindow (box2i): [0, 0, 5999, 4499] lineOrder (lineOrder): Increasing Y name (string): „“ pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): „scanlineimage“ =Channels= A (half) B (half) G (half) R (half) VRayWireColor.B (half) VRayWireColor.G (half) VRayWireColor.R (half) bar_mask.B (half) bar_mask.G (half) bar_mask.R (half)

Soundbar SC-HTB900

Prekonajte hranice zvukových zážitkov



Za špičkovým zvukom vašich obľúbených filmov už nemusíte ísť do kina. Zvukové panely Panasonic SC-HTB900 s podporou Dolby Atmos a DTS: X prenesú priestrannejšie a realistickejšie zvuk priamo do vašej obývačky. Soundbar HTB900 zdedil svoju koncepciu od preslávenej značky Technics a naši zvukoví špecialisti ho vyladili do najvyššej možnej kvality. Elegantný 3.1 kanálový soundbar zaberie vďaka svojmu úspornému vyhotoveniu minimum miesta a zároveň poskytne prvotriedny zvuk. S vašou televíziou aj ďalšími prístrojmi ho ľahko a bezdrôtovo prepojíte pomocou Bluetooth a Wifi.



Odporúčaná MOC je 849 EUR.