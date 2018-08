S novými hodinkami Samsung Galaxy Watch zostaňte v spojení kdekoľvek Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Skvelá vydrž batérie, wellness funkcie a dizajn, ktorý dotvára váš štýl

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila nové hodinky Samsung Galaxy Watch. Galaxy Watch prinášajú to najlepšie z prostredia Samsung Galaxy: dlhú výdrž batérie, schopnosti v oblasti wellness a nadčasový, individualizovaný dizajn. Galaxy Watch majú nové možnosti sledovania stresu a spánku, a pomáhajú tak užívateľom dosiahnuť lepšie výkony. Okrem toho ponúkajú širšie možnosti výberu štýlov vrátane nových vzhľadov hodiniek vo farbách Silver, Rose Gold a Midnight Black a nových individualizovaných farieb remienkov.

Na Slovensku budú nové hodinky Galaxy Watch v predaji od 7. septembra 2018 (Bluetooth verzia), pričom predobjednávky budú prebiehať od 9. augusta do 6. septembra 2018. Dostupnosť LTE verzie ešte nebola pre slovenský trh stanovená a závisí okrem iného aj na pripravenosti operátorov podporovať riešenie eSIM.

„Spoločnosť Samsung zákazníkom dlhodobo poskytuje veľký výber za súčasného zachovania vysokej inovatívnej úrovne našich produktov. Sme radi, že môžeme pokračovať v hrdej histórii nášho radu Galaxy novými nositeľnými produktmi,“ vyhlásil DJ Koh, prezident a riaditeľ divízie IT & Mobile Communications spoločnosti Samsung Electronics. „Nové Galaxy Watch boli navrhnuté pre všetky životné štýly, aby pomohli zákazníkom splniť ich potreby. Vďaka dlhšej výdrži batérie môžu zostať dlhšie v spojení a lepšie monitorovanie údajov v oblasti wellness pomáha užívateľom dosiahnuť ich ciele – jednoduchým dotykom zápästia im prinášame prepojené zážitky.“

Zostaňte v spojení kdekoľvek

Galaxy Watch majú zlepšenú výdrž batérie (viac než 80 hodín[1]), čo odstraňuje nutnosť každodenného dobíjania, a pomáha zákazníkom stihnúť v priebehu svojho náročného týždňa všetko, čo potrebujú. Vďaka dlhšej výdrži batérie môžu teraz hodinky jednoducho fungovať nezávisle na smartfóne a môžu tak skutočne autonómne poskytovať služby v oblasti volania a správ, máp a hudby. Užívatelia taktiež môžu začať a skončiť svoj deň rannými a večernými briefingami, ktoré im dajú prehľad o ich aktuálnom programe a úlohách aj o počasí.

Žite vyvážený život

Galaxy Watch boli navrhnuté s ohľadom na zdravý životný štýl. Poskytujú skutočne celostný zážitok v oblasti zdravia vďaka funkcii sledovania stresu[2], ktorá automaticky zisťuje vysokú mieru stresu a ponúka dýchacie cvičenia, ktoré užívateľom pomôžu zachovať si koncentráciu. Nová pokročilá funkcia sledovania spánku[3] navyše monitoruje všetky úrovne spánku vrátane cyklov REM, čím užívateľom pomáha, aby si monitorovali svoj spánkový režim a zaistili si odpočinok, ktorý potrebujú na to, aby zvládli celý deň.

Keď majú užívatelia spánok a stres pod kontrolou, Galaxy Watch im rovnako pomáhajú dosiahnuť ďalšie ciele v oblasti zdravého životného štýlu. Galaxy Watch pridávajú 21 nových cvičení do interiéru, a ponúkajú tak celkovo 39 cvičení, ktoré zákazníkom umožňujú zmeniť a personalizovať si svoj denný režim. Vyvážené stravovanie je rovnako dôležité ako pohyb. Vďaka hodinkám Galaxy Watch je to veľmi jednoduché s využitím intuitívneho sledovania kalórií a individuálnych odporúčaní. Užívatelia môžu taktiež sledovať na svojom zariadení Galaxy, čo jedia, a okamžite zadať nutričné údaje do Samsung Health a do Galaxy Watch, a lepšie tak riadiť príjem kalórií.

Predveďte sa so štýlovým a nadčasovým dizajnom

Galaxy Watch sú k dispozícii vo viacerých veľkostiach a štýloch: vo veľkosti 46 mm sú strieborné, vo veľkosti 42 mm čierne alebo vo farbe rose gold. Užívatelia si môžu hodinky personalizovať ešte viac vďaka výberu ciferníka a remienka vrátane variantu od firmy Braloba, výrobca vysoko kvalitných remienkov na hodinky. Galaxy Watch pokračuje v tradícii smart hodiniek Samsung a má ich otočnú lunetu. Pritom však ponúkajú digitálny vzhľad displeja Always On a lepšiu použiteľnosť. Galaxy Watch po prvýkrát ponúkajú analógové tikanie hodiniek a „odbíjania“ hodín, a taktiež hĺbkový efekt vrhajúci tiene, ktoré zvýrazňujú každý detail na ciferníku hodiniek, a dodávajú mu tak tradičný vzhľad. Galaxy Watch vykazujú odolnosť certifikovanú pre vojenské účely[4] so sklom Corning® Gorilla® Glass DX+ a špičkovou odolnosťou voči vode v hodnote 5 ATM[5]. Umožňujú tak dlhodobé využívanie v akomkoľvek prostredí.

Zažite to najlepšie z prostredia Samsung Galaxy

Galaxy Watch prinášajú užívateľom všetky výhody prostredia Galaxy, vďaka čomu bezproblémovo fungujú so SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, Samsung Pay[6] a s partnerstvami, ako sú Spotify a Under Armour. So SmartThings môžete jednoducho ovládať zariadenie na Galaxy Watch – jednoduchým dotykom na zápästí – od ranného zapnutia svetiel a televízora, po nastavenie teploty, než idete spať. Samsung s Galaxy Watch ďalej zjednodušuje ovládanie hudby a multimédií. Spotify umožňuje užívateľom počúvať hudbu offline alebo bez smartfónu s módom Spotify[7] Offline. Samsung Knox umožňuje zabezpečenie informácií a pomocou Samsung Flow je možné ľahko odomknúť počítač alebo tablet.

Ďalšie informácie o produktoch nájdete na adrese www.samsung.com .

Špecifikácie Galaxy Watch Model Galaxy Watch 46 mm Silver Galaxy Watch 42 mm Midnight Black Galaxy Watch 42 mm Rose Gold Displej 33 mm, Circular Super AMOLED (360 x 360) Full Color Always On Display Corning® Gorilla® DX+ 30 mm, Circular Super AMOLED (360 x 360) Full Color Always On Display Corning® Gorilla® DX+ Veľkosť 46 x 49 x 13 63 g (bez remienka) 41,9 x 45,7 x 12,7 49 g (bez pásku) Remienok 22 mm (vymeniteľný) voliteľné farby: Onyx Black, Deep Ocean Blue, Basalt Grey 20 mm (vymeniteľný) voliteľné farby: Onyx Black, Lunar Grey, Terracotta Red, Lime Yellow, Cosmo Purple, Pink Beige, Cloud Grey, Natural Brown Batéria 472 mAh 270 mAh AP Exynos 9110 Dual core 1.15GHz OS Tizen Based Wearable OS 4.0 Pamäť LTE: 1,5 GB RAM + 4 GB interná pamäť Bluetooth®: 768 MB RAM + 4 GB interná pamäť Konektivita 3G/LTE, Bluetooth®4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, A-GPS/Glonass Senzor akcelerometer, gyro, barometer, HRM, okolité svetlo Nabíjanie Bezdrôtové nabíjanie s využitím WPC Odolnosť 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G Kompatibilita Samsung: Android 5.0 alebo neskorší iní výrobcovia: Android 5.0 alebo neskorší iPhone 5 a vyšší, iOS 9.0 alebo vyšší ※ v niektorých krajinách nemusí byť dostupná aktivácia pre mobilnú sieť pre Galaxy Watch pri použití so smartfónmi nepochádzajúcimi od Samsungu

* Všetky funkcie, vlastnosti, špecifikácie a ďalšie informácie, ktoré sú v tomto dokumente uvádzané a týkajú sa výrobkov, okrem toho vrátane informácií o výhodách, dizajne, cene, súčiastkach, výkonu, dostupnosti a funkciách výrobku, sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

[1] Výdrž batérie sa líši podľa zariadenia a použitia: Galaxy Watch 46 mm (viac než 80 hodín za obvyklého využitia; až 168 hodín za málo intenzívneho využitia), resp. Galaxy Watch 42 mm (viac než 45 hodín za obvyklého využitia; až 120 hodín za málo intenzívneho využitia). Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti na pripojení k sieti, komponentoch, nastavení, intenzite signálu, rušenia a mnohých ďalších faktoroch.

[2] Nameraná hodnota nie je vhodná pre lekárske využitie.

[3] Nameraná hodnota nie je vhodná pre lekárske využitie.

[4] MIL-STD-810: Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests je vojenská norma USA, ktorá zdôrazňuje prispôsobenie konštrukcie a limitov určitého vybavenia príslušným podmienkam a prostredí; MIL-STD-810G: + Humidity, Altitude Storage, Altitude Operational, Immersion.

[5] Galaxy Watch majú certifikáciu ISO 22810:2010 pre náramkové hodinky s hodnotou 5 ATM / 50 metrov za definovaných podmienok, pokiaľ ide o tlak, čas, rýchlosť a teplotu. To znamená, že obe zariadenia je možné bezpečne nosiť v daždi alebo pri sprchovaní, a je možné ich používať pri aktivitách v plytkej vode, napr. pri plávaní v bazéne alebo v mori. Galaxy Watch by sa však nemali používať pri potápaní, vodnom lyžovaní alebo iných činnostiach zahŕňajúcich náhle zmeny teploty, vodných aktivitách za vysokej rýchlosti alebo pri ponorení vo väčšej než plytkej hĺbke. Po použití v morskej vode ich opláchnite sladkou vodou a usušte.

[6] Podporuje len NFC. Dostupnosť služby sa môže v rôznych krajinách líšiť.

[7] Je vyžadované členstvo Spotify Premium (ďalšie informácie nájdete na adrese www.spotify.com)