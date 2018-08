Ako uhasiť smäd a nepribrať aj z vody? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

V horúcich letných dňoch si náš organizmus vyžaduje zvýšený pitný režim. Niekedy nie je jednoduché dodržať stanovené množstvo tekutín a piť len čistú vodu, preto siahneme aj po iných možnostiach. Veď k letu sú ovocné šťavy, limonády a miešané nápoje priam stvorené. Svojimi pestrými farbami a sladkou chuťou sú pastvou nielen pre oči ale aj chuťové poháriky. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, že práve toto je dôvod, prečo sa vám nedarí chudnúť alebo prečo všetkým hovoríte, že vy priberáte aj z vody? Nemusíte, keď viete, čomu sa vyhnúť.

Foto: KetoDiet

Priberáte na váhe, lebo nepijete

Voda tvorí 2/3 nášho tela a pravidelný príjem tekutín je dôležitý pre jeho správne fungovanie, či udržanie si sviežosti a mladosti. Znakom zanedbaného pitného režimu je nielen únava a bolesť hlavy ale aj neschopnosť sústrediť sa. „Náš organizmus potrebuje dostatočný pitný režim, aby sa mohol zbavovať nečistôt a toxických látok z tela. Bez neho si začne zadržovať vodu a s ňou aj nevylúčené toxíny. Tie potom ukladá do tukových tkanív a my priberáme na váhe. Cítime sa opuchnuto, trápi nás celulitída, naša pleť vyzerá nezdravo a zvädnuto,“ vysvetľuje výživová špecialistka Martina Dvořáková.

Rada od odborníčky: Koľko a čo teda piť?

Telo prahne po čistej vode a denne by sme jej mali vypiť 2 až 3 litre. „Na 10 kg našej hmotnosti telesnej hmotnosti by sme mali vypiť denne 0,3 – 0,4 litra vody, to znamená, že žena vážiaca 70 kg by

mala denne vypiť 2,1 – 2,8 litra denne,“ upresňuje špecialistka na ketodiétu a dodáva: „za ideálny pitný režim sa stále považuje obyčajná voda.“ Rovnako dobre ako voda z kohútika nám poslúži aj balená pitná voda, pramenitá alebo minerálna voda. „Vo veľmi teplom počasí odporúčam siahnuť po minerálkach s obsahom sodíka (Na) a chloridových (Cl) iontov, aby sme doplnili soľ, ktorú telo pri vysokých teplotách veľmi rýchlo stráca“ hovorí Martina Dvořáková. Vypiť takéto množstvo tekutín môže byť pre mnohých problém, obzvlášť ak hovoríme o vode.

So sladkými nápojmi opatrne

Keď chceme zmenu, vyskúšame ovocný čaj alebo džús. Z času na čas si každý rád dopraje pohár kolového nápoja či ľadového čaju. Je to však vhodné keď si strážime líniu? Pre spestrenie si občas môžeme dopriať dostatočne zriedený džús. Káva, silný čierny čaj, slané polievky alebo koncentrované ovocné džúsy sa do pitného režimu nepočítajú. Ani sladené a sýtené limonády či tzv. ľadové čaje nášmu telu prospešné nebudú. „Cukor v nápojoch zvyšuje ich kalorickú hodnotu a my ľahko stratíme prehľad, koľko cukru sme v priebehu dňa prijali. Zvlášť ak sa snažíme schudnúť. Môžeme mať perfektný jedálniček a napriek tomu neschudneme, pretože sme si nepostrážili pitný režim,“ tvrdí Martina Dvořáková a dodáva: „Nápoj s umelým sladidlom môže byť občasným spestrením pitného režimu v období redukcie hmotnosti, nemal by ale tvoriť celý pitný režim.“

Piť, piť, piť… ale zdravo!

Ak máte problém dostať do seba odporúčané množstvo čistej vody, alebo jednoducho máte radi sladké, zvoľte radšej zdravú formu a pomôžte si malým trikom. Dajte si do vody plátok citróna, limetky či lístok mäty. Určite vám zachutí aj voda s uhorkou, zázvorom alebo s trochou bobuľového ovocia. K pravidelnej hydratácii organizmu prispejeme aj bylinnými, ovocnými alebo zelenými čajmi. Ak máte v lete chuť aj na niečo sýtejšie, stavte na osvedčené vychladené proteínové nápoje alebo smoothie, ktoré majú minimum cukru a vysoký obsah bielkovín. Sú nielen zdravším spôsobom uhasenie smädu, ale vás aj na dlhšiu dobu zasýtia.