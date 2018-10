Prečo je florbal na školách taký obľúbený? Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Prvá generácia florbalistov sa k tomuto športu väčšinou dostala cez kamarátov, niekde po hokejových či hokejbalových tréningoch alebo keď v zime nebolo čo robiť. Súčasní mladí florbalisti sú však už v 99 % odchovaní florbalom z telocviku na svojich základných a stredných školách.

Dnes je totiž florbal jedným z najpopulárnejších školských športov a denne ho hrávajú tisícky detí. Stačí sa ráno porozhliadnuť pred akoukoľvek školou a určite si všimnete chlapcov, ale aj dievčatá, ktorí si okrem školskej tašky, nesú do školy aj florbalky s farebnými čepeľami .

Florbal na školské telocvične zaútočil plnou silou a dnes snáď neexistuje škola, kde by ho nehrávali. Dôvodov prečo tomu tak je, je viacero, my sme sa pozreli na tie primárne, tu sú:

Nenáročný na priestor a financie

Florbal je veľmi lacný šport a hoci všetci vieme, ako sú na tom naše školy s peniazmi , na 15 – 20 florbalových hokejok a dve brány našetrí aj malá dedinská malotriedka.

Niektoré obchody (napríklad Florbal4u.com) dokonca ponúka školám za veľmi výhodných podmienok aj získanie florbalových mantinelov . Zafinancovať vlastné florbalové vybavenie teda pre školy nie je žiadna veľká veda.

Výhodou je aj to, že florbal sa dá hrať prakticky kdekoľvek. Vonku aj dnu, vo veľkej aj malej telocvični, bez toho, aby dochádzalo k poškodeniu zariadenia (na čo napríklad dopláca futbal). V tomto má florbal oproti ostatným športom veľkú výhodu.

Bezpečný šport

Florbal je bezkontaktný šport, aj keď sa to niekedy pri pohľade na niektoré mužské zápasy nezdá. Pri výbere aktivity na telesnú výchovu sú však jeho pomerne striktné pravidlá výhodou.

Šanca, že si pri florbale dieťa ublíži je veľmi nízka, respektíve je oveľa nižšia, ako pri konkurenčných športoch, ako futbal, volejbal či basketbal. Pravidlá tiež nie sú zložité a učiteľ sa ich naučí za chvíľku. Samozrejme stane sa, že sa deti posekajú hokejkami, no vážne úrazy sa florbalu vyhýbajú.

Je vhodný pre chlapcov aj dievčatá

Deti majú plno energie a rady súťažia. To platí naprieč vekovými kategóriami a absolútne pri tom nezáleží na pohlaví. Florbal ponúka rýchlu, bezpečnú a nenáročnú aktivitu pri ktorej si môžu zmerať sily chlapci aj dievčatá. Dokonca sa nezriedka stáva, že mladšie ročníky hrávajú aj v zmiešaných družstvách. Pre školy je teda výhoda, že nemusia triedy pri telocviku rozdeľovať a hľadať ďalšie priestory.

Spája deti

Florbalová komunita je obrovský fenomén. Na rozdiel od ostatných športov v nej nájdete ľudí, ktorí sú zvyknutí pomáhať ostatným. Je to malý šport a ľudia sa navzájom poznajú.

Stačí navštíviť jeden obyčajný medziškolský turnaj a sami sa presvedčíte, že len málo športov má aj pri finálových kolách súťaží takú úžasnú atmosféru. Navyše tým, že je taký jednoduchý, ho radi, ako doplnkový šport, hrávajú aj športovci z ostatných športov. Takže potom nevznikajú zbytočné rozbroje o tom, ktorý šport je lepší a o tom kto je viac.

Množstvo turnajov a súťaží

S obľúbenosťou a masovým rozšírením samozrejme súvisí aj pomerne vysoký počet školských líg a turnajov. Pre deti je to extra motivácia navyše. Veď, ktoré dieťa by nebralo prestížne, ak môže reprezentovať svoju triedu či samotnú školu? Kto by nechcel poraziť rivalov z inej školy a dokázať tak, že práve jeho škola má najlepší florbalový tím v meste?

Nájsť turnaj, na ktorom by aj školské družstvo mohlo štartovať zaberie maximálne pár minút.