Dermatologička radí – ako sa zbaviť zarastajúcich chĺpkov

Tešíte sa kedy sa budete môcť predviesť vo svojich nových, krásnych plavkách, no kazia vám to zarastajúce chĺpky? Opýtali sme sa certifikovanej dermatologičky ako si s tým čo najjednoduchšie poradiť.

Čo spôsobuje zarastanie chĺpkov

Zarastanie chĺpkov nastáva keď sú pri raste vo vlasovom folikule blokované kožými nečistotamim alebo epitelom čo spôsobuje, že chĺpky nerastú rovno ale šikmo. To sa často stáva po holení, vytrhávaní. Miesto sa zapáli, začervená a upchajú sa póry. Zarastajúce chĺpky trápia aj tých, ktorí sa neholia. Vznikajú totiž aj pri trení (tesné nohavice), potení a záleží aj na type vašich chĺpkov. Ale nevadí – je tu spôsob, ako urýchliť proces hojenia.

Ako sa zbaviť zarastajúcich chĺpkov

Prvý krok: exfoliácia. Keď exfoliujete oblasť zarastajúcich chĺpkov, pomáhate odstraňovať odumreté bunky a nečistoty, ktoré by mohli upchávať póry a ovplyvňovať ich nerovnomerný rast. Exfoliácia zabraňuje prenikaniu epitelu cez otvor pórov.

Krok dva: Ošetrite problematické miesto. Zmiešajte kvapku oxymetazolínu (aktívna zložka kvapiek do nosa) s klasickým hydratačným produktom aplikujte kvapku na problematické miesto, aby ste znížili začervenanie a zápal. Oxymetazolin zužuje krvné cievy a upokojí zaačervenanie. Prípadne použite dermálnu masť. Ak sa však okolo zapáleného miesta začne tvoriť sliz, navštívte lekára.

Krok tri: Prevencia. Obrana je najlepší útok. To znamená pravidelná exfoliácia (aspoň raz týždenne) a ak sa budete holiť, nepoužívajte tupú, alebo špinavú žiletku. Vždy používajte penu na holenie a holte sa v rovnakom smere rastu chĺpkov.

Posledná vec…

Vieme, že vytláčanie miesta so zarastajúcim chĺpkom vám môže prísť lákavé, no môže sa stať, že ho zatlačíte hlbšie do kože čo môže spôsobiť prenikanie baktérií do pórov a spôsobiť infekciu.