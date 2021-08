Zátopek zažil po 70 rokoch opäť veľký úspech.

Tentokrát na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary

V piatok 20. augusta 2021 mal na festivale v Karlových Varoch svetovú premiéru očakávaný životopisný film režiséra Davida Ondříčka Zátopek. Snímka bola uvedená v rámci slávnostného otvorenia 55. ročníka MFF KV a po projekcii si vyslúžila búrlivý potlesk, nadšené recenzie novinárov aj prvé ocenenie. Príbeh jedinečnej športovej legendy a štvornásobného olympijského víťaza Emila Zátopka príde do slovenských kín 9. septembra 2021.

David Ondříček označil Veľkú sálu hotela Thermal, v ktorej sa konal otvárací ceremoniál festivalu, za „svätý grál“ medzi českými kinami a zdôraznil, že je pre neho veľkou cťou uviesť svoju snímku na rovnakom pódiu, na ktorom pred ním stáli všetci jeho veľkí životní mentori – otec, kameraman Miroslav Ondříček, aj režiséri Ivan Passer a Miloš Forman.

Film Zátopek sa v rámci festivalu dočkal ešte ďalších dvoch verejných projekcií, ktoré sprevádzal obrovský záujem divákov. Ohlasy na životopisnú snímku Davida Ondříčka boli viac než pozitívne.

„Zátopek režiséra Davida Ondříčka nemohol mať lepší štart ako otvorenie 55. ročníka MFF KV a festival si nemohol vybrať lepší otvárací film. Dlhé ovácie po úvodnom premietaní to len potvrdili. Zátopek je film, na ktorý česká kinematografia dlho čakala. Starostlivo pripravený, premyslený a vybrúsený do najmenších detailov, s jasným posolstvom,“ neskrývala nadšenie redaktorka Věra Míšková z denníka Právo, ktorá Zátopkovi udelila hodnotenie 100 % zo 100.

„Len málokedy má kritik to šťastie, že môže povedať: ,Je mi cťou a národným sviatkom potvrdiť, že sa v Českej republike konečne zrodil Film.‘ Volá sa Zátopek, v piatok večer otváral karlovarský festival a má všetky svetové parametre bez toho, že by zároveň zaprel svoj pôvod,“ napísala Mirka Spáčilová na idnes.cz v recenzii s titulkom „Zátopek opäť zvíťazil. Veľký príbeh zdobí čistá nenútenosť“.

„Zátopek je predurčený na úspech, dobehol ďalej ako väčšina dobových filmov,“ znel zase titulok redaktora Tomáša Stejskala na webe aktualne.cz.

Karlovarský festival priniesol snímke Zátopek aj prvú filmovú cenu. Václav Neužil si za stvárnenie hlavnej úlohy v tomto životopisnom filme v nedeľu 22. augusta prevzal ocenenie Modrá kocka, ktoré udeľuje spoločnosť innogy za mimoriadny umelecký výkon.

Zátopek je nielen vzrušujúcim rozprávaním o mimoriadnych športových úspechoch jedného z najväčších atlétov všetkých čias, ale aj príbehom celoživotnej lásky Emila a Dany Zátopkovcov, ktorú nedokázali zlomiť ani športové či životné prehry.

Dej filmu sa začína v pohnutom roku 1968. Austrálsky rekordér Ron Clarke práve navzdory všetkým očakávaniam premárnil svoju pravdepodobne poslednú šancu na olympijskú medailu, keď počas kľúčových pretekov utrpel vážny zdravotný kolaps. Následne na to prepadáva pochybnostiam o zmysle vlastnej kariéry. Nakoniec sa vydáva do Prahy za legendárnym bežcom Emilom Zátopkom, ktorého bezmedzne obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi Ronom Clarkom a Emilom Zátopkom nás retrospektívne vracia ku kľúčovým momentom Zátopkovho športového i súkromného života. Tie sa navzájom prepájajú v komplexnom portréte muža, ktorý svoju rýchlosť a vytrvalosť nestratil ani potom, ako sa jeho posledné preteky skončili, a ktorý dokázal tvrdo bojovať nielen na atletickom ovále. Zátopek je príbehom o prerode neduživého chlapca z Baťovej továrne v Zlíne, ktorého na jeho prvé preteky prihlásili vlastne iba náhodou, na muža, ktorý na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily a zároveň zlomil tri svetové rekordy. Je to tiež príbeh o nezlomnej sile vôle, ktorá dodnes inšpiruje tisíce športovcov na celom svete.

Osobitnou kapitolou filmu je vzťah Emila Zátopka s oštepárkou a olympijskou víťazkou Danou Zátopkovou. Ich manželstvo bolo založené na silných citoch, na druhej strane sa však nieslo aj v znamení stretu dvoch silných individualít, ich snov, túžob a hodnôt. Emil aj Dana, osudovo narodení v rovnaký deň, boli niekoľkokrát postavení pred nutnosť voľby – v živote i v športe. A akokoľvek boli ich rozhodnutia pre jedného či druhého z nich bolestné, vždy ich nakoniec zomkla láska aj záväzok, ktorý si dali počas svadobného dňa: Aby to nebola nuda!

Producentom filmu Zátopek je spoločnosť Lucky Man Films, koproducentmi sú: Česká televize, Olife Energy, Accolade, ALEF, innogy, T-Mobile, SEBRE, AZYL Production, Rozhlas a televízia Slovenska, Barrandov Studio a.s.

Snímku Zátopek uvedie do slovenských kín 9. septembra 2021 distribučná spoločnosť BONTONFILM.

Film vznikol s láskavou osobnou podporou pani Dany Zátopkovej, s podporou Českého olympijského výboru a Slovenského atletického zväzu.

Kredit foto: Lucky Man Films – Julie Vrabelová, Dušan Martinček, Martin Špelda, Jakub Čech

Trailer si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=K8zUNljBc10