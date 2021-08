5 typov bolesti nôh, ktoré by ste podľa pediatra nemali ignorovať

Od bolesti päty po mravčenie prstov na nohách, existujú druhy bolestí nôh, ktoré by ste nemali ignorovať. Viac sa dočítate v článku.

Bolesť päty

Existuje veľa rôznych príčin bolesti päty. Najčastejším typom bolesti je plantárna fascia. Preťaženie vláknitého tkaniva v chodidle, ktoré tvorí oporu pre klenbu chodidla, môže viesť k tomu, čo nazývame plantárna fasciitída.

Príčiny plantárnej fasciitídy sú rôzne – a preto, ak cítite bolesť v podrážke alebo bodavú bolesť v päte, mali by ste sa ísť na vyšetrenie k odbornému lekárovi. Môže sa objaviť ak sa po dlhom čase vrátite k cvičeniu, alebo ak v práci dlho stojíte, prípadne ak chodíte, alebo stojíte na podlahách z tvrdého dreva.

Achillova tendinitída

Zápal, alebo tendinitída Achillovej šľachy obvykle súvisí s väčšou a neobvyklou záťažou tejto šľachy. Achillova tendinitída je ďalším typom bolesti päty, ktorá vzniká v zadnej časti päty a nie pod ňou, ako plantárna fasciitída.

Budete cítiť, že je vám príjemnejšie keď vaše chodidlo smeruje nadol, čo znamená, že sa vám uľaví ak budete mať topánku s menším podpätkom, alebo vyvýšením. Nezáleží však na tom akú veľkú úľavu budete cítiť, nosenie takejto obuvi v prípade zápalu achilovky, k bolesti len prispeje.

Ak je táto noha ohnutá v tejto polohe príliš dlho, problém to len prehĺbi, pretože sa šľacha stiahne a skráti.

Únavová (stresová) zlomenina

K stresovej zlomenine môže dôjsť postupne alebo ako dôsledok silnej nárazovej aktivity potom, čo ste boli chvíľu neaktívni. Tento typ bolesti nôh je okrem iných symptómov charakterizovaný ostrými, lokalizovanými bolesťami, citlivosťou a opuchmi.

Pacienti často o tejto zlomenine ani nevedia.

Problém stresových zlomenín je ten, že bolesť sa prejaví skôr, ako sa ukáže na röntgenovom snímku. Vtedy vám doktor zväčša odporúča ochrannú obuv, pevnú podrážku alebo obmedziť úroveň aktivity a chodidlo sleduje 2-3 týždne, vtedy by sa zlomenina mala prejaviť.

Periférna neuropatia

Ďalší zložitý, ale závažný typ bolesti nôh, periférna neuropatia je zvyčajne výsledkom poškodenia nervov. Periférna neuropatia má postupný nástup a často sa ignoruje, pretože prichádza a odchádza. Obvykle dochádza k brneniu, páleniu a necitlivosti.

Na rozdiel od achilovej tendinitídy a plantárnej fasciitídy, ktoré majú definitívne príčiny, je neuropatia o niečo nejednoznačnejšia. Existuje veľa dôvodov, prečo môže mať pacient neuropatiu – od poranenia nervu po alkoholizmus a dokonca aj nedostatok vitamínov. Je to progresívne a je to nevratné, preto by to nemalo byť ignorované. Môže to začať ako malé mravčenie vo vašom palci na nohe, neskôr vo všetkých prstoch, až pokračovanie mravčenia smerom hore končatinou.

Mortonov neuróm

Diagnóza Mortonov neurom je muskuloskeletálny problém, ktorý spôsobuje bolesť na hornej strane chodidla medzi prstami na nohách. Tento stav je spôsobený zovretím nervov medzi prstami. Môžete mať pocit akoby ste stúpali na kamienok.

Zatiaľ čo pacient s neurómom môže mať rovnaké príznaky ako niekto, kto trpí periférnou neuropatiou, tieto dva stavy majú tiež určité výrazné rozdiely. Po prvé, neurómy sa zobrazujú na MRI, zatiaľ čo diagnózy periférnej neuropatie sú väčšinou klinické, pretože sú spôsobené poškodením nervov. Kvôli opuchu môžeme identifikovať neurómy, pretože dokážeme vizualizovať nielen to, kde sa nachádzajú, ale aj ich veľkosť.

