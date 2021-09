Pri výbere bicykla sa môžete obrátiť na požičovne

Šport je pre zdravie veľmi potrebný, a preto by ste ho nemali podceňovať. Dokáže bojovať proti vážnym chorobám a dodáva vášmu telu potrebnú energiu. Ak máte problém s hľadaním ideálnemu športu, tak sa môžete pustiť do cyklistiky. Cyklistika so sebou prináša veľa výhod, ktoré určite oceníte. Dokáže vám tiež pomôcť s vytvorením lepších rodinných vzťahov, vďaka čomu sa bicyklovanie stane rodinnou tradíciou. Je vhodná aj pre ľudí, ktorí bojujú so stresom, pričom si budete môcť vyvetrať hlavu.

Ak si nechcete kúpiť práve nový horský bicykel, ktorí by ste nepoužívali často, tak rozhodne nezúfajte. Dnes je možné si bicykel požičať. Je to vhodná alternatíva hlavne pre ľudí, ktorí nemajú čas na pravidelné bicyklovanie alebo nechcú investovať do drahého a kvalitného bicykla. Požičovňa bicyklov v Bratislave vám umožňuje nájsť vhodný bicykel, ktorý sa hodí na rôzne aktivity. Či už sa chystáte na menší výlet alebo si chcete užiť bicyklovanie s celou rodinou.

Prečo je vhodné si požičať bicykel?

Ak patríte medzi začínajúcich cyklistov, je vhodné, aby ste bicykel najprv požičali a vyskúšali si jazdu. Vhodné sú aj bazárové bicykle alebo kolobežky, ktoré vám môžu ušetriť veľa peňazí. Ak sa však veľmi nevyznáte do bicyklov, tak sa môžete spoľahnúť na požičovne, ktoré vás oboznámia s rôznymi typmi bicyklov.

Prispôsobte vhodný účel a využitie

Pred investíciou si ujasnite na aké účely budete bicykel používať. Potrebujete bicykel na výkonnostný šport a pravidelný pohyb alebo ho chcete využívať na občasný relax? Bicyklovanie so sebou obnáša rýchlosť a zážitok, ktorí len tak ničím nenahradíte. Navyše máte priamy kontakt s prostredím. Dajte si tiež záležať na efektu, aby nebol bicykel zbytočnou investíciou.

Aké bicykle môžu ponúkať požičovne:

Horský bicykel môžete nájsť hneď v niekoľkých variantov či už vám postačí jednoduchšia verzia alebo sa spokojíte s priemium bicyklom. Ďalšou možnosťou je tiež cestný bicykel, ktorý patrí na astaflt, rozhodne zabudnite na terén. Súčasťou počas bicyklovania by mala byť aj ochrana v podobe prilby, ktorú by ste mali mať po celý čas na hlave.

Kolobežka pre zábavu alebo športové aktivity?

V poslednej dobe sú moderným prostriedkom aj kolobežky, ktoré môžete využívať bez ohľadu na svoj vek. Jazdenie na kolobežke je zábavným spôsobom, ako môžete stráviť svoj voľný čas. Akby ste si ju radi kúpili, tak by ste mali zohľadniť typ či už je to šport šport alebo skôr zábava.

Aké je vhodné oblečenie počas bicyklovania

Cyklistika si vyžaduje aj správny výber oblečenia, aby ste sa počas športovej aktivity cítili komfortne. Na bicykel sú vhodné najmä funkčné tričká a cyklodresy. Správny cyklodres musí spájať pohodlie, kvalitný materiál a obľúbené farby. Rozhodne by na vás nemali visieť, ale mali by byť obtiahnuté. Praktické sú aj z hľadiska toho, že na zadnej časti dresu sú tri vrecká. Tento priestor môžete využiť na svoje doklady, mobil, peňaženku alebo jedlo. Ak sa chystáte do lesa alebo terénu, tak môžete zvoliť aj voľnejší strih.



Vďaka pravidelnému bicyklovaniu môžete znížiť riziko zdravotných problémov, ktoré sú spojené hlavne so sedavým zamestnaním alebo spôsobom života. Pravidelný pohyb môžete tiež spojiť s cestou do práce na bicykli, vyhnete sa tak cestnej premávke. Nemusíte hneď investovať do drahého bicykla s modernými funkciami. Pre začiatok si určite vystačíte s požičaným bicyklom, vďaka ktorému si budete môcť lepšie osvojiť cyklistiku.