Veľtrh nábytku Moddom opäť v Inchebe

Nábytok do celého interiéru, dizajnové doplnky a umenie. Vďaka veľtrhu nábytku MODDOM si každý môže vytvoriť prostredie šité na mieru celej rodine a jej potrebám.

Pandémia koronavírusu zmenila aj naše bývanie. Počas lockdownov a karantény sa museli domovy premeniť aj na improvizované konferenčné miestnosti, školské triedy, reštaurácie, posilňovne či relaxačné centrá. To všetko sa premietlo do zvýšených nárokov na zariadenie interiérov, ktoré vyústili do požiadaviek na flexibilitu a účelnosť. Na veľtrhu MODDOM si návštevníci budú môcť vybrať z množstva riešení a poradiť sa s odborníkmi o tom, ako interiér čo najlepšie prispôsobiť potrebám jeho užívateľov.

Nábytok do celého interiéru, dizajnové doplnky pre dotvorenie bývania a ponuka umeleckých diel, ktoré priestoru dodajú charakter – po prestávke spôsobenej koronavírusom sa do bratislavskej Incheby vracia medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového dizajnu MODDOM spoločne s výstavou výtvarného umenia ART. Počas piatich dní, od 20. do 24. októbra, sa záujemcom predstaví stovka výrobcov a predajcov nábytku a doplnkov zo Slovenska i zahraničia. Na návštevníkov čakajú kožené i textilné sedacie súpravy, moderné kuchyne a kuchynské zásteny, dizajnový jedálenský nábytok, svietidlá, postele a matrace pre kvalitný spánok, nábytok do kancelárií, ale aj koberce, závesy, krby či technológie do interiéru a ďalší sortiment, ktorý uľahčí cestu za vysnívaným bývaním.

Flexibilita a multifunkčnosť hrajú prím

Jednoduché a všestranné kúsky, ktoré môžu poslúžiť na viacero účelov – aj taký nábytok nájdu návštevníci v ponuke veľtrhu MODDOM. Luxusná sedacia súprava Serena (MSJ) je natoľko variabilná, že sa jednoducho zmení z formálneho sedenia na relaxačné „letisko“ pre celú rodinu. Pohovka Javier (Amalthea) sa vďaka transformačnému mechanizmu môže ľahko premeniť na pohodlnú posteľ pre návštevy.

Najobľúbenejší kúsok domácnosti – sedačka, alebo jedálenský stôl?

Sedačka býva stredobodom domácnosti, ktorý slúži na relax aj prácu. Na veľtrhu MODDOM budú k dispozícii kvalitné sedacie súpravy v najrôznejších štýloch, povrchových úpravách a cenových kategóriách (Saporini, MSJ, Milenium, Amalthea, In-Elis, JV Pohoda, Interstyle atď.). Srdcom každého domova je nepochybne jedálenský stôl. V ponuke vystavovateľov nebudú chýbať jedinečné stoly z čerešňového, orechového či agátového dreva s epoxidovou živicou a kameňmi (Reforest), alebo stoly v štýle modernej elegancie s mramorovou základňou (JV Pohoda).

Postele a matrace pre sladký spánok

Kvalita spánku sa odvíja nielen od životného štýlu, ale aj od celkového prostredia a predovšetkým – od matraca. MODDOM ponúkne postele a riešenia pre dizajnovú spálňu (napr. LB Bohemia, We-Tec), ale aj výber kvalitných matracov a roštov (napr. Matracentrum, Zaren).

Doplnky a umenie dodajú interiéru charakter

Vzhľad interiéru dokážu aj bez veľkej investície meniť doplnky a zariaďovacie predmety. Na MODDOMe si návštevníci budú môcť vybrať zo sortimentu, v ktorom nebudú chýbať luxusné krištáľové lustre (Glass LPS), závesy (Window Fashion) a tieniaca technika (Metalinox), obklady zo starej tehly (Tehličkovo) či luxusné perzské koberce (Rugpoint). Výstava ART pre zmenu ponúkne tvorbu autorov Klubu výtvarných umelcov.

Veľtrh MODDOM sa uskutoční od 20. do 24. októbra (od 10:00 do 19:00, v posledný deň do 17:00).

V dňoch od 21. do 23. októbra veľtrh doplní sekcia produktov pre krásu a zdravý životný štýl vrátane Majstrovstiev Slovenska v maľovaní na telo BodyArt 2021.

Mediálnymi partnermi veľtrhu MODDOM sú Predpredaj.sk, Zoznam.sk, VidieckyŠtýl.sk, Beevam.com, Biano.sk a Dřevostavitel.cz.