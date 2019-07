Rekordné množstvo návštevníkov na Balaton Sounde!

Ohodnoť článok

Jedinečný festival nachádzajúci sa na pláži jazera Balaton zaznamenal rekordný počet návštevníkov, ktorých prišlo tento rok na Balaton Sound 172 000 a počas soboty bol festival vypredaný.

V medzinárodnej festivalovej ponuke Balaton Sound vždy zastával jedinečné miesto s mimoriadnymi službami, na pláži umiestnenými pódiami a hviezdnymi headlinermi. Napriek tomu, bol tohtoročný Balaton Sound ešte o čosi lepší, s ešte zdokonalenejšími VIP priestormi. V tohtoročnej ponuke sa nachádzali až štyri VIP priestory nesúce sa v témach cirkusu, tropickej jungle, a francúzskej riviéry, či VIP v novej Dreher Arene.

Absolútne nové boli aj festivalové priestory The Club, ktoré debutovali s veľkým úspechom. V nich ste mohli počuť jedinečnú underground elektronickú hudbu. Terasa nachádzajúca sa na brehu jazera v blizkosti pláže bola takmer neustále plná od úsvitu až do západu slnka. Počuť ste v nej mohli Marca Carolu, Matadora, alebo Hernana Cattanea a navštevníci, ktorých sa sem zmestilo až 1500 sa cítili na tomto stagy inšpirovanom Ibizou naozaj skvele.

V tejto súvislosti treba dodať, že sme dali priestor aj veľkému množstvu umelcov prezentujúcich “urban music” ako boli Future, Denzel Curry, alebo Designer.

Počas uplynulého ročníka priniesol Elrow opäť plno farebnú audio vizuálnu show na svetovej úrovni. Obrovské figuríny a umelci na chodúľoch sa objavili napríklad počas vystúpení Berlínskeho techno mága Paula Kalkbrennera, alebo ikony belgického undergroundu Claptona. So špeciálnou show sa predstavila dvojica Chainsmokers z USA, avšak najväčším hitom bol Marshmello ako napopulárnejší dj generácie Z.

Udržateľnosť a harmónia so životným prostredím boli jedným z tohtoročných cieľov Balaton Soundu. Ako časť svojho eko programu sme odštartovali program sadenia stromov, kedy bolo prvých 10 zasadených v Zamárdi a okrem maďarských umelcov sa ho zúčastnil aj Armin Van Buuren.

Vo svetle úspechu minulých rokov pokračoval aj program Safety First, ktorého sa zúčastnilo takmer 80 dobrovoľníkov, vrátanie niektorých cudzincov, ktorí sa starali o bezpečenosť predovšetkým zahraničných návštevníkov. Tohtoročné inovácie zahŕňali novú SoundWatch aplikáciu, ktorú ste mohli nájsť v Balaton Sound apke. Táto umožňovala návštevníkom nájsť v prípade potreby najbližší bod Safety First na festivale. V prípade, že títo nemohli navštíviť Safety First bod, mohli požiadať o pomoc priamo cez SoundWatch či už telefonicky, alebo správou. SoundWatch bol použitý mnohými návštevníkmi, ktorí prostredníctvom neho nahlásili udalosti rôznej závažnosti od zranenia nôh až po rozličné poškodenia čo veľmi uľahčilo prácu zdravotnému a bezpečnostnému personálu.

Tohtoročný Balaton Sound sa ledva skončil, avšak vy si môžete už teraz poznačiť do kalendárov termín festivalu na budúci rok medzi 8. a 12. júlom 2020 v Zamárdi!