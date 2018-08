Čo sa stane ak budete jesť banán každý deň Ohodnoť článok Ohodnoť článok

Banány patria medzi najobľúbenejšie ovocie. Možno ste aj vy jeden z tých čo ich konzumuje každý deň. Poznáte však ich päť hlavných výhod?

Znižujú krvný tlak

Vysoký krvný tlak je tichý zabijak. Môže viesť k ochoreniam srdca, mŕtvici, zlyhaniu obličiek a chorobám mozgu.

Na zníženie krvného tlaku sa odporúča konzumovať viac draslíka. A toho majú banány až až. Jeden banán s priemernou veľkosťou má okolo 12% denného príjmu draslíka.

Reguluje chuť do jedla

Banány sú bohaté na vlákninu. Banán priemernej veľkosti obsahuje až 12% denného príjmu vlákniny.

Diéta s vysokým obsahom vlákniny má mnoho výhod. Pomáha znižovať hladinu cholesterolu, normalizuje pohyby čriev, reguluje hladinu cukru v krvi a pomáha dosiahnuť zdravú hmotnosť. Okrem toho spomaľuje trávenie. V dôsledku toho sa budete po jedle cítiť plnšie. Ak chcete znížiť kalórie a schudnúť – toto je pre vás riešenie.

Prevencia proti rakovine

Jedným z ďalších úžasných výhod banánov je prevencia niektorých typov rakoviny. Výskum (vykonaný americkým inštitútom pre výskum rakoviny) ukazuje, že vláknina „presvedčivo“ znižuje riziko kolorektálneho karcinómu. Okrem toho vitamín C „pravdepodobne“ znižuje riziko rakoviny pažeráka. Banán obsahuje približne 17% dennej hodnoty vitamínu C. Štúdie nemusia byť 100% presvedčivé, ale denné jedenie banánu by nemalo ublížiť 🙂

Náhrada športového nápoja

Hľadáte prirodzenú náhradu vášho športového nápoja? Výskum, ktorý vedie Appalachian State University, dospel k záveru, že jesť banán pred- alebo počas tréningu pomáha podať lepší výkon, rovnako ako aj športové nápoje. Sacharidy, ktoré sú k dispozícii v banánoch, sa vedia rýchlo premeniť na energiu. Okrem toho draslík pomáha zabrániť dehydratácii.

Silnejšie kosti

Draslík robí banány skvelou voľbou pre tých, ktorí potrebujú mať silnejšie kosti. Štúdie ukazujú, že potraviny bohaté na draslík môžu výrazne znížiť stratu kostnej hmoty. Okrem toho môžu banány pomôcť zabrániť osteoporóze.

