Slováci a Česi míňajú na sedacie súpravy v priemere 1 560 EUR. Preferujú minimalizmus a praktickosť.

Ešte pred desiatimi rokmi dominovala v slovenských aj českých obývačkách obývacia stena, dnes je však stredobodom miestnosti sedacia súprava. Za tú sú rodiny ochotné minúť v priemere 1 560 EUR, pričom ju obmieňajú približne každých 5 rokov. „Pri zariaďovaní obývačiek sa kladie väčší dôraz na ich praktickosť, úložné priestory a dnes už aj na najmodernejšie technológie,“ uvádza Andrea Štěpánová, marketingová špecialistka spoločnosti ASKO-NÁBYTOK.

Dominantou obývacích izieb sa stala sedacia súprava

Každá obývacia izba sa líši od potrieb užívateľov, no v posledných rokoch sa jej centrom stala sedacia súprava. Pri jej nákupe zákazníci kladú dôraz hlavne na veľkosť, farebné prevedenie a praktickosť materiálu, ale aj na možnosti jej rozloženia do podoby lôžka. „Zákazníci vo veku od 30 do 55 rokov sa pri výbere sedacej súpravy orientujú hlavne na jej veľkosť a pohodlie, ktoré poskytuje. Sedačka je pre nich zázemím, kde sa schádza celá rodina, a kde trávia spoločný čas. Aj to je dôvod, prečo súpravu obmieňajú približne každých päť rokov,“ hovorí Andrea Štěpánová.

Mladší zákazníci a tzv. „Singles“ preferujú skôr trendy kombináciu sedacích súprav 3-2-1, teda samostatné moduly rozmiestnené okolo konferenčného stolíka. Táto dispozícia vytvára spoločenskú a zároveň útulnú atmosféru. Dispozícia sedačiek 3-2-1 ponúka aj veľkú plochu na sedenie vhodnú pre početnejšiu spoločnosť, pričom budí dojem luxusného a moderného interiéru. Čoraz populárnejšie sú aj vysokofunkčné sedacie súpravy, ktoré poskytujú výborný komfort a disponujú radom nastaviteľných častí, napríklad rôznymi opierkami či podnožkami.

Obývacie steny dávajú priestor moderným technológiám

Klasickým obývacím stenám už definitívne odzvonilo. Zelenú dostal odľahčený funkčný nábytok, pričom sa hlavným bodom obývačky stala televízia. Pri moderných obývacích zostavách je najdôležitejší dostatočne veľký priestor pre jej širokouhlú obrazovku. „Populárnymi sa stávajú aj ďalšie trendy. Obľúbeným je, napríklad LED osvetlenie, nábytok s vysokým leskom alebo masív, pričom sa dôraz kladie na jednoduché prevedenie a hladký dizajn nábytku,“ uvádza Andrea Štěpánová.

Zaujímavé je, že vitríny, ktoré boli kedysi neodmysliteľnou súčasťou všetkých obývacích izieb, ani dnes úplne nevymizli. V domácnostiach ich stále nájdeme, i keď len ako zaujímavý prvok, ktorý ozvláštni menšie časti nábytku. Namiesto sviatočného porcelánového servisu, ktorými sme vitríny vypĺňali kedysi, sa dnes pýšia vkusnou dizajnovou dekoráciou, či zbierkou obľúbených detektívok.

Na vzostupe je minimalistický dizajn

Čo sa týka celkového vzhľadu obývacích izieb, Slováci aj Česi si obľúbili trend minimalistickej sivobielej kombinácie s betónovými prvkami. Tá je nielen nadčasová, no nesie sa aj v duchu celosvetových trendov a hodí sa do akéhokoľvek interiéru. „Zákazníci si veľmi často vyberajú jednoduché farby, ktoré následne ozvláštnia výraznými doplnkami. Do úzadia však neodchádza ani klasika v podaní dreva. V kombinácii s čiernym kovom, či dokonca len tak, samé o sebe, je stále veľmi populárne,“ uvádza Andrea Štěpánová. Okrem dizajnu nábytku obývacej izby však Slováci a Česi kladú dôraz aj na dostatok úložných priestorov a jeho celkovú praktickosť. V dnešnej uponáhľanej dobe je totiž rýchle upratovanie založené na používaní bezúdržbových materiálov neodmysliteľnou súčasťou bývania.