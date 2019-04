Provokatívna komédia The Beach Bum 5 (100%) 1 vote (100%)vote

US – 2019

Dĺžka: 95 min.

Premiéra: 2. mája 2019

Žáner: komédia

komédia Réžia : Harmony Korine

: Harmony Korine Hrajú: Matthew McConaughey, Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron, Jonah Hill, Martin Lawrence

Takto provokatívny, jedinečný, nekompromisný a pritom zábavný filmový žúr tu už dlho nebol. The Beach Bum natočilo neposlušné dieťa Hollywoodu Harmony Korine, ktorého celá tvorba je všetko možné, len nie obyčajná, a divákov nikdy nenechá len tak v pokoji. Jeho filmy sú rovnako zbožňované ako nenávidené, a rovnaký osud pravdepodobne čaká aj The Beach Bum. Príbeh spisovateľa, ktorý je stále zhúlený, žije podľa svojich vlastných pravidiel a striedavo brázdi Miami v luxusnom športiaku alebo sa fláka po pláži s bezdomovcami.

Tak trochu ako keby sa Big Lebowski bratov Coenovcov posunul smerom ku Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavný hrdina (Matthew McConaughey) vyzerá ako plážový povaľač, správa sa ako plážový povaľač a zo všetkého najviac to aj je plážový povaľač a vagabund. Večne je pod vplyvom čohokoľvek omamného, ​​čo je práve po ruke, a žije vo veľkom štýle mimo akýchkoľvek pravidiel. Životom prechádza podľa vlastne vytvorených pravidiel a hovorí si Moondog. K tomu je ale básnik a je až nechutne bohatý. Občas si na to dokonca spomenie, rovnako ako na to, že má dcéru a ženu (Isla Fisher), ktorá ho miluje a súčasne podvádza so slávnym Snoop Doggom.

Moondog sa potáca a svoje neuveriteľné eskapády vyvádza rovnako tak na ulici ako na luxusných večierkoch. Po jednom z nich narazí autom do stromu a musí ísť na odvykačku. Lenže tam nie je žiadna zábava a už vôbec tam nie sú drogy, ani poriadny alkohol, preto radšej utečie. Vďaka nehode príde o všetko. Ostáva ale v pohode a pritom stále niečo píše.

V hlavnej úlohe exceluje Matthew McConaughey, skvele ho dopĺňa Isla Fisher, Snoop Dogg, Zac Efron, Jonah Hill, Martin Lawrence, jamajský pilot so šedým zákalom alebo papagáj závislý na kokaíne.

Harmony Korina bol vždy provokatér, slovné spojenie „kontroverzný umelec“ dokáže naplniť úplne sám a bezo zvyšku. Napísal Kids a Ken Park, natočil Gummo alebo Spring Breakers, nadšenie i odpor vyvolá aj The Beach Bum.