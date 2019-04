Dentálne problémy u psích miláčikov neradno podceniť. Ako im predísť? 5 (100%) 1 vote (100%)vote

Majitelia psov vedia, že chrup je jedným z najdôležitejších psích orgánov. Okrem žuvacích funkcií ich psi používajú aj na chytanie, držanie, nosenie, ale aj pri obrane a útoku. A samozrejme, hlavne na spracovanie potravy. Nedostatočná starostlivosť o psí chrup sa preto nevypláca.

Ako rozpoznať u psa problém s chrupom?

Podľa skúseností veterinárov, problémy s chrupom majú až štyria z piatich psov. Je to spôsobené tým, že zubný povlak, ktorý sa usadzuje na zuboch, je zdrojom baktérií, ktoré vylučujú škodlivé toxíny. Tie narušujú zubnú sklovinu, spôsobujú zubný kaz a zápal ďasna. Najskôr sa preto dá na ďasnách spozorovať červenkastý pásik, ktorý naznačuje začínajúci zápal, majitelia však obvykle zbadajú až vytvorený zubný kameň.

Ak máte doma dvojročného psíka, môžu sa už aj uňho začať postupne objavovať problémy s chrupom. Tu sa logicky natíska otázka, ako je možné, že voľne žijúce zvieratá, vrátane divokých psov, si zuby nečistia, tak prečo by sa bez toho nezaobišiel aj domáci pes? Nuž, pravdou je, že dnešní domáci maznáčikovia, zvlášť trpasličie rasy, majú od pôvodných, voľne žijúcich druhov už veľmi ďaleko. Proces šľachtenia psov už za ten dlhý čas natoľko zmenil tvar ich zubov a ústnej dutiny, že stratili samočistiacu schopnosť a bez zvláštnej starostlivosti už ich zdravý chrup nie je možné udržať.

Aká je prevencia vzniku dentálnych problémov u psa?

Každodenná starostlivosť o ústnu dutinu psa pomôže hrozbu dentálnych problémov znížiť, ale povedzme si úprimne, že čistenie zubov nie je vždy ideálne ani jednoduché. Ak vám táto metóda nevyhovuje, existujú prijateľnejšie spôsoby. Jednou z nich sú dentálne pochúťky. Sú vyrábané zo špeciálnych, pre psov veľmi prospešných surovín, v rôznych veľkostiach a tvaroch, aby sa dostali aj do ťažko dostupných miest bez ohľadu na rasu. Tým sa docieli, že psík bude zbavený zubného povlaku a baktérií spôsobom, ktorý je preňho prirodzený.

Najnovšie trendy vo vývoji dentálnych pochúťok

Výrobcovia psích dentálnych snackov však idú ďalej. „Naši odborníci vyvinuli dentálnu potravinu, ktorá neobsahuje žiadne chemické alebo aromatické látky, či umelé farbivá. Od ostatných podobných výrobkov sa odlišuje aj tým, že má špeciálnu mäkkú pórovitú textúru, ktorá je veľmi šetrná k psím ďasnám a má vrúbky, ktoré psie ďasná pri žuvaní šetrne masírujú,“ vysvetľuje Peter Nagy zo spoločnosti Nestlé, výrobcu dentálnej pochúťky Dentalife. Na slovenskom trhu ide o úplnú novinku, ktorá je dostupná iba od marca tohto roku. Má nízky obsah tuku, takže majiteľ psíka nemusí upravovať kŕmnu dávku, obsahuje vitamín D a vápnik pre silné zuby a – je veľmi chutná a psíky ju milujú.

Ignorovanie problémov sa nevypláca

Ignorovanie problémov s chrupom spôsobuje psíkovi bolesť pri konzumácii potravy a pretrvávajúci zápal v jeho ústnej dutine negatívne pôsobí na celý organizmus. Aj u psíkov platí to, čo u ľudí, a to, že zuby majú len jedny a vyžadujú zvýšenú a trvalú starostlivosť. Pravidelná kontrola chrupu je nevyhnutná, rovnako ako primeraná strava. Dentálne psie maškrty pomáhajú udržiavať zuby čisté a to spôsobom, ktorý je pre psov prirodzený. Nielenže udržujú zuby čisté, ale posilňujú aj žuvacie svalstvo psíka a prispievajú k jeho sviežemu dychu.