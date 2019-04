Prichádza do kín: MIA A BIELY LEV

Ohodnoť článok

(Mia et le lion blanc)

FR – 2018

Dĺžka: 98 minút

Premiéra: 25. apríla 2019

Žáner: rodinný, dobrodružný

rodinný, dobrodružný Réžia : Gilles de Maistre

: Gilles de Maistre Hrajú: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood

Priateľstvo je to najväčšie dobrodružstvo

Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej priateľstve s bielym levom. Jedenásťročná Mia dostane malého bieleho leva a stanú sa z nich nerozluční kamaráti. Keď ale trochu podrastú a prestanú byť mláďatá, musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby vzácne zviera zachránili pred lovcami trofejí.

Výnimočný film z africkej prírody vznikal plné tri roky a počas nich sa z filmového príbehu stal skutočný. Jedinou možnosťou, ako film nakrútiť bez filmových trikov, totiž bolo, aby spolu malé biele levy a detskí herci vyrastali a stala sa z nich jedna svorka. Prípravy a natáčanie prebiehalo pod dohľadom Kevina Richardsona, vo svete známeho ako „Zaklínača levov“. „Bolo to úžasné. Kevin a obaja detskí herci boli s levmi jedna rodina. Mohli s nimi robiť čokoľvek, kdekoľvek byť s nimi. My ostatní sme museli myslieť na to, že točíme s divokými zvieratami a predátormi, museli sme mať nejakú ochranu, držať sa za plotom. Ale oni traja mali to najdokonalejšie zabezpečenie. Lásku,“ spomína s dojatím režisér Gilles de Maistre.

Kráľ prírody, majestátny lev ako ten najlepší kamarát a domáci miláčik? Prečo nie? Jedenásťročné dievča Mia sa s rodinou presťahuje na farmu v južnej Afrike, kde sa jej v leviej rezervácii splní dávny sen snáď všetkých detí sveta. Dostane malého levíka, mláďa vzácneho bieleho leva. Charlieho. Počas pár ďalších rokov sa z nich stanú nerozluční priatelia, parťáci na celý život, ktorých puto a láska stiera rozdiel medzi svetom ľudí a zvierat. Z mláďaťa, ale vyrastie naozajstné zviera, z roztomilého levíka sa stane skutočný úžasný silný lev. A Mia zistí, že rodinnej farme sa až tak dobre nedarí a otec musí obetovať jej jedinečného bieleho leva ako trofej pre lov turistov. Mia a biely lev nemajú inú možnosť, než utiecť, a vydať sa spolu na úžasnú cestu do africkej savany, aby v divočine ďaleko od pušiek lovcov našli pre Charlieho bezpečné miesto a levie kráľovstvo. Priateľstvo totiž nie je iba slovo, ale záväzok a skutočné dobrodružstvo.

Režisér Gilles de Maistre má za svoju hranú aj dokumentárnu tvorbu rad ocenení vrátane detskej ceny a ceny divákov z Cannes. Nápad na film získal pri natáčaní dokumentu o priateľstve zvierat a ľudí v Afrike. Mamu hlavnej hrdinky hrá Mélanie Laurent známa napríklad z filmu Nehanební bastardi. „Bolo to ako sen. Až budem stará, budem môcť povedať, že som natáčala v Afrike s bielymi levmi a sledovala ich ako rastú. Raz sme boli von, naľavo od nás žirafy, napravo nosorožce a zrazu sa krajina začala triasť. Videli sme bežať stádo slonov. Nádhera. Nemohla sme prestať plakať od dojatia.“

