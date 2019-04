Na tieto otázky sa nezabudnite opýtať už pri prvej obhliadke bytu

Ohodnoť článok

Kúpa nehnuteľnosti je v živote človeka dôležitá vec, ktorú robí iba pár krát a možno iba raz za celý svoj život. Pokiaľ ste sa rozhodli predsa len byt odkúpiť do svojho vlastníctva, pri prvej obhliadke bytu si pripravte na majiteľa niekoľko dôležitých otázok, ktoré je dobré poznať už od začiatku. Majú zásadnú váhu pri rozhodovaní o kúpe nehnuteľnosti, ako aj vplyv na osobnú, ale aj finančnú hodnotu bytu.

Zateplenie bytovky

Či je bytovka zateplená, to sa odráža do potreby kúrenia. Pokiaľ bytovka prešla zateplením, vaše mesačné náklady na kúrenie budú značne nižšie. Únik tepla cez nezateplenú bytovku a staré okná spôsobuje v byte chlad a zároveň vyžaduje častejšie prekurovanie. V zateplenej bytovke môžete ušetriť zopár desiatok eur na kúrení, čo môže zohrať úlohu v cene mesačných nákladov. Pokiaľ bytovka nie je zateplená, opýtajte sa majiteľov, či v najbližšej dobe plánuje správca zatepľovať. S prerábkou sú spojené práce, ktoré či chcete, alebo nie, zasiahnu do vášho bývania. Budete sa musieť vystrojiť dávkou trpezlivosti a strpieť väčšiu hlučnosť a prašnosť najbližšie mesiace.

Susedia

Vychádzať s ľuďmi sa oplatí aj v bytovke. Predsa len dobré vzťahy sú nad zlato. Možno sa vám na začiatku nebude znať táto otázka ako podstatná, no po čase bývania s nepríjemnými susedmi zistíte, že predsa len stála za to. Veď kto by vymenil susedu, s ktorou si pri káve na balkóne pokecáte za takú, čo vám bude stále metlou búchať na stenu?

Mesačné náklady

Cena bytu nekončí pri vyplatení hodnoty bytu pôvodnému majiteľovi. Bývanie v byte niečo stojí. Sú to platby do fondu opráv, spotreba vody, elektriny, kúrenia a mnoho iných poplatkov. A tu sa premietne napríklad zateplenie bytovky. Pokiaľ je cena bytu príliš lákavá, no naopak ceny mesačných nákladov sú veľmi vysoké, stojí za to prehodnotiť , či kúpa bytu je pre vás vhodná.

Problémy – potrebné rekonštrukcie

Nebojte sa narovinu opýtať majiteľa bytu, čo je potrebné zrekonštruovať, alebo opraviť. Možno sa vám takéto otázky zdajú ako citlivé, ale ak sa rozhodnete, vy budete tí, ktorí v byte budú bývať. V konečnom dôsledku nevyhnutné opravy, alebo rekonštrukcie sa vám premietnu do nákladov, ktoré budete musieť do bytu investovať.

Cena

Cena je asi najdôležitejšia otázka spojená s kúpou nehnuteľnosti. Cena bytu je väčšiou to, čo nás na byte buď zaujme, alebo naopak odradí. Komunikujte s predávajúcim a nehanbite sa opýtať na zľavu prípadne iné možnosti ako by ste mohli s cenou pracovať. Aj keby nebol majiteľ ochotný z ceny bytu zľaviť, opýtajte sa ho aspoň, či by bol napríklad ochotný podeliť sa s vami s nákladmi na prepis bytu a ostatnými administratívnymi poplatkami.

Ťarcha na byt

Ak pôvodný majiteľ býva v byte ktorý máte záujem kúpiť a on sám ho kupoval na úver pričom byt úverom zaťažil, opýtajte sa ho, kde prenesie ťarchu bytu. Ak je byt zaťažený úverom, je potrebné, ak plánujete urobiť to isté, aby on svoju ťarchu preniesol na inú nehnuteľnosť. Bez toho vám v banke úver na byt nedajú.

Orientácia svetových strán

Nezabudnite sa tiež opýtať na túto vec. Práve orientácia svetových strán zohrá buď vášmu bytu v prospech, alebo vás môže aj odradiť. Tmavý, nepresvetlený byt nebude na vás určite pôsobiť tak príjemne, ako byt v ktorom sa slnko ukáže v celej svojej kráse.

Bytové jadro

Materiál bytového jadra, čím je kúpeľňa a toaleta, je podstatný pri kúpe nehnuteľnosti. Málokto dnes preferuje umakartové bytové jadrá, ktoré sa v minulosti bežne stavali. Vyberte si radšej byty s murovaným bytovým jadrom. Jednak vám to ušetrí náklady, pretože nemusíte jadro prerábať a murované bytové jadro je kvalitnejšie, odhlučnené a odolnejšie.

