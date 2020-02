Najväčší plážový festival v Európe, Balaton Sound hlási druhú vlnu umelcov pre ročník 2020

Balaton Sound je 5 dní trvajúci plážový festival, odohrávajúci sa na idylickom pobreží jazera Balaton. Tento pridal k svojej hviezdnej prvej fáze umelcov, ďalších špičkových artistov – ako Steve Aoki, Paul Van Dyk a Lost Frequencies, ktori sa tak pripoja k už ohláseným umelcom ako Don Diablo, Sigala a Jonas Blue.

Vďaka svojmu jedinečnému umiestneniu, neprekonateľnej atmosfére a ponuke luxusných VIP priestorov sa stal Balaton Sound jedným z najväčších Európskych elektronických festivalov, ktorý v mnulom roku pritiahol pozornosť až 172 000 návštevníkov.



Line up roka 2020 obsahuje jedny z najtalentovanejších umelcov elektronickej a rapovej globálnej scény a v druhej fáze prináša umelcov ako Moksi – holandské duo inšpirované vlnou britského garage housu neskorých 90 rokov. Uvidíte tiež JPEGMafia, ktorý je americkým rapperom a producentom z Baltimoru. Jeho aktuálny album Veteran, sa stal vďaka provokatívnej prezentácii veľmi obľúbeným.

Kombinácia EDM, housu a techna, ktorá strháva davy, je to čo charakterizuje v taliansku narodených, ale v Berlíne pôsobiacich Mind Against. O pódium sa podelia s Carnage, Dillonom Francisom a Saymyname.



DJ Snake, ktorý debutoval na medzinárodnej scéne v roku 2013 so singlami Bird Machine and Turn Down for What zaberie stage vo finálny deň festivalu a uzavrie tak celý víkend. Veľmi obľúbený stage festivalu – Elrow, ponúkne počas tohto ročníka umelcov ako, Loco Dice, Meduza, Ilario Alicante, Danny Tenaglia, a mnohých ďalších.

Balaton Sound ponúka tiež jedinečný VIP zážitok ako žiaden iný festival v Európe. Tohto ročná téma bude venovaná Hollywoodu a postará sa o všetky potreby párty návštevníkov vrátane masáží, makeup loungu, ponuky čerstvého ovocia a welcome drinku. Zabudnúť nesmieme ani na exkluzívne pool párties a prekvapení v podobe show vo VIP priestoroch.

Ďalší umelci budú ohlásení v nadchádzajúcich mesiacoch.

8 – 12 Júl 2020 Jazero Balaton, Maďarsko 3, 4 a 5 dňové vstupenky v predaji: TU Vstupenky začínajú od € 169 Cena vstupeniek sa zvyšuje 14. februára 2020

Umelci potvrdení na Balaton Sound:

MARTIN GARRIX

DON DIABLO

BANKS

CARNAGE

LOCO DICE

PAN POT

JPEGMAFIA

MATOMA

MOKSI

REINER ZONNEVELD live

JULIAN JEWEIL

9. júl

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE

STEVE AOKI

JONAS BLUE

DEBORAH DE LUCA

MEDUZA

MIND AGAINST



10. júl

KYGO

LOST FREQUENCIES

HALOTT PÉNZ

SALVATORE GANACCI

MODESTEP live

ILARIO ALICANTE

SAYMYNAME

PATRICK TOPPING

ARCHIE HAMILTON



11. júl

ROBIN SCHULZ

VINI VICI

PAUL VAN DYK

DANNY TENAGLIA

SIGALA

MAJKA & CURTIS

JAN BLOMQVIST & BAND

BLASTOYZ



12. júl

DJ SNAKE

JAX JONES live

DILLON FRANCIS

ZHU

WELLHELLO

LOUD LUXURY

HERNAN CATTANEO vs NICK WARREN

RODRIGUEZ JR.