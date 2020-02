Prečo nedokážete dosiahnuť vyvrcholenie s partnerom

,,Už skoro som, cítim to, už budem…a potom zmení pohyb, alebo sa rozptýlite.. je to tak frustrujúce. Nemôžem sa urobiť!“

Nezúfajte, stáva sa to často. Obvykle sa ľudia zamýšľajú nad tým ako je možné, že pri masturbácii sa im to nestane. Neschopnosť dosiahnuť orgazmus nie je však choroba, v skutočnosti je to také bežne, že sa to stane každému.

Teraz nechceme klásť príliš veľký dôraz na dôležitosť orgazmu zakaždým, keď máte sex. Cesta môže byť rovnako uspokojivá ako posledné okamihy uvoľnenia, ale pre niektorých viac ako pre iných je táto frustrácia nedosiahnuť ho, príliš bežná.

Niektorí z nás majú väčšie problémy dosiahnuť orgazmus v období fyzických ťažkostí, stresu, úzkosti alebo pri užívaní liekov. Ale pre každého je tu jeden konkrétny faktor, ktorý môže orgazmus sťažiť. V skutočnosti je to jedna z hlavných príčin…partnerský sex.

Väčšina ľudí dosiahne orgazmus masturbovaním pomerne ľahko, pretože sa zameriavajú iba na svoje vlastné skúsenosti. Masturbácia trvá približne štyri minúty u mužov aj u žien. Iba jedna štvrtina žien dosiahne orgazmus počas styku (tj bez vonkajšej klitorisovej stimulácie) v partnerskom sexe. Muži tiež môžu mať problém dosiahnuť orgazmus s partnerom. Údajne iba 25% mužov dosahuje orgazmus pri každom sexuálnom styku.

Čo presne vám teda bráni dosiahnuť vyvrcholenie s partnerom?

1.Nemáte potrebnú stimuláciu

Väčšina heterosexuálnych žien nedostáva správnu stimuláciu, čo zvyčajne znamená, že ich klitorisu sa nedostáva dostatočná pozornosť. Prečo je tak? Je pravdepodobné, že klitoris má nižšiu prioritu, keď sú ženy s mužom. V skutočnosti väčšina žien sa pri masturbácii venuje výlučne klitorisu. Nie je preto prekvapujúce, že ženy, ktoré sa zameriavajú na klitoris v partnerskom sexe (napr. keď majú partnerku ženu), majú výrazne vyššiu mieru orgazmu.

Pre mužov je hlavným orgánom, na ktorý sa žena potrebuje sústrediť, samozrejme ich penis. Treba však udržať správny tlak a úroveň trenia.

2. Rozptýlenie

Venovanie pozornosti erotickému stimulu je nevyhnutné na dosiahnutie orgazmu. Rušivé myšlienky alebo prerušenia môžu redukovať vzrušenie do bodu, keď orgazmus jednoducho nie je možný.

Zatiaľ čo prítomnosť partnera počas sexuálnej aktivity môže zvýšiť vzrušenie emočným prepojením, rozmanitosťou a pocitmi, ktoré jednoducho nemôžeme získať sami, ich prítomnosť môže tiež spôsobiť rozptýlenie. Keď sme s partnerom, spoločenská časť nášho mozgu sa rozbehne. „Má sa dobre? Počujú nás deti? Robím to správne?“ Toto sú niektoré z častých myšlienok, ktoré sa vyskytnú, len keď sme s partnerom. Osamote väčšinou neuvažujeme či to robíme správne alebo či sa to inej osobe páči.

Emócie môžu tiež rušiť. Aj tie dobré. Čím viac nám záleží na našom partnerovi, tým viac nás to môže rozptyľovať. Sex je proste jednoduchší, keď sme sami.

Riešenie? To možno nájdete vo svojej minulosti.

Čo vás stimuluje? Čo u vás funguje? To, čo nás vedie k orgazmu, je naučené. Zvyčajne sa to stáva skoro v živote s masturbačnými návykmi. Vzory vzrušenia sa vytvárajú pomocou našich pohybov, pozícií, pohybov rúk atď., ktoré sú spojené s vysokým vzrušením, potešením a orgazmom. Kedykoľvek v našom živote môžeme vylepšiť naše erotické cesty pridaním nových pozitívnych skúseností, ktoré môžu pomôcť pri formovaní našich existujúcich.

Ľudia, ktorí orgazmujú ľahko majú tendenciu mať jasnú predstavu o tom, čo im ho spôsobuje. Vedia presne načo sa zamerať.

Erotické podnety sú pre každého človeka osobným a osobitým pojmom. Každá osoba si vyvinie množstvo individuálnych erotických podnetov, ktoré u nich fungujú. Erotické podnety môžu mať podobu pozície, pohybu, pohľadu na konkrétnu časť tela, vykonávania úkonu, hrania úlohy, vizualizácie fantázie alebo iba myšlienky na čokoľvek, čo váš mozog rozpozná ako „to je sexy!“ .

Ak nájdete podnet, ktorý u vás funguje pri masturbácii, je možné, že ho budete môcť priniesť alebo prispôsobiť podľa situácie v partnerstve. Samotné poznanie vašich erotických podnetov môže zlepšiť komunikáciu a zvýšiť sexuálnu dôveru. Nehovoriac o tom, aká veľká zábava to bude, keď budete skúmať možnosti toho, čo vás vzrušuje spolu s vaším partnerom.

