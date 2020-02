Uchráni vás rúško pred vírusom?

Pretože koronavírus je stále tak trochu záhadou, veľa ľudí, najmä v Číne, ktorá je ohniskom nákazy, začalo nosiť rúška aby sa ochránili pred ochorením. (V niektorých mestách v Ázii je ich už dokonca nedostatok.)

Ale aj keď sa ľudia ponáhľajú aby si zaistili rúška, pokiaľ ide o to ako účinne chránia pred nebezpečnými vírusmi a baktériami, odborníci sú trochu skeptickí. Prečítajte si ich názor na to, či by ste mali nosiť rúška a ako inak sa môžete chrániť.

Rúško dokáže pomôcť iba do istej miery

Existuje niekoľko rôznych spôsobov ako vás vírusy ako je tento môžu ohroziť. Keď infikovaná osoba kašle alebo kýcha, vypustí do vzduchu kvapôčky, ktoré prenášajú vírus. Tieto kvapôčky môžu vírus rozšíriť aj ak sa táto osoba dotkne očí a nosa a potom sa dotkne inej osoby alebo povrchu.

Existujú dôkazy, že pri správnom používaní môžu rúška spomaliť šírenie vírusov prenášaných vzduchom. Napríklad jedna štúdia z roku 2008 zistila, že u tých, ktorí používali rúško bola o 80% nižšia pravdepodobnosť, že dostanú chrípku. Ďalšia správa z roku 2009 zistila, že spolu s častým umývaním rúk, rúška na tvár znižovali riziko chrípky asi o 70%.

Rúška však nie sú spoľahlivé a to, že ich nosíte, neznamená, že ste chránení.

,,Rúška akéhokoľvek typu môžu užitočné, pretože zakrývajú nos a ústa, aby ste sa ich nedotkli, ale stále nezakrývajú oči, čiže sa ich môžete dotknúť a preniesť vírus týmto spôsobom ,“ hovorí Michael Ison, špecialista na infekčné choroby.

Keď sa obzrieme späť na závažnú epidémiu akútneho respiračného syndrómu (SARS), ktorá ľudstvo zasiahla v roku 2003, vedci dospeli k záveru, že rúška zohrávajú určitú úlohu pri spomaľovaní šírenia – najmä v nemocničnom prostredí – ale hlavne preto, že bránili chorým ľuďom rozširovať SARS naokolo. V skutočnosti väčšina ľudí v Ázii nosí rúška nie preto aby sa vyvarovala chorobe, ale aby chránila ostatných ľudí pred škodlivými baktériami a vírusmi.

V roku 2012, keď Stredný Východ zasiahlo respiračné ochorenie MERS, odporúčali zdravotníci nosiť rúško v prípade, že ste sa nachádzali v rovnakej miestnosti ako osoba s MERS. Avšak nebolo dosť dôkazov o tom, či masky mali nejakú úlohu pri zastavení šírenia ochorenia.

Pointa, samotné rúška neodstránia riziko nákazy koronavírusom. Môžu však pomôcť.

,,Môže znížiť riziko nákazy niektorými spôsobmi, ale nezníži riziko na nulu,“ hovorí Ison.

Existujú dva druhy rúšok. Chirurgické rúška a respirátory známe ako N95.

Tie, ktoré vidíme všade v správach sú chirurgické, tie, ktoré používajú lekári, zubári či zdravotné sestry pri liečbe pacientov.

Aj keď do istej miery chránia ľudí pred kvapôčkami, nie sú spoľahlivé. Sú voľné a sú relatívne tenké, takže kvapôčky môžu presakovať cez časti rúška.

„[Chirurgické] rúška poskytujú určitý stupeň ochrany pred tekutinami vrátane kvapôčok pri kašli alebo kýchaní a zabezpečujú určitú filtráciu vzduchu. Keďže však rúška neposkytujú pevné tesnenie okolo nosa a úst nositeľa, väčšina vdýchnutého a vydýchnutého vzduchu je nefiltrovaná, “povedal Richard Martinello, špecialista na infekčné choroby.

Potom existujú respirátory, ktoré bežne používajú robotníci. Podľa CDC tieto masky odfiltrujú asi 95% vzdušných častíc, vrátane vírusov a baktérií.

Nie sú však také pohodlné a mnohí ľudia hlásia ťažkosti s dýchaním keď ich nosia, takže je ťažké ich nosiť celé hodiny. Respirátory sa môžu zaniesť a spôsobiť ťažkostí s dýchaním a činnosťou srdca, takže tehotné osoby alebo osoby s dýchacími problémami by sa pred použitím mali poradiť s lekárom.

Z tohto všetkého nám vychádza, že rúško ani respirátor pravdepodobne nepotrebujete.

Aj keď na nás správy o koronavíruse vyskakujú z každej strany, netreba podliehať panike a okamžite kupovať rúška. Riziko nákazy na Slovensku je stále nízke. (Pre porovnanie, chrípka je ešte oveľa infekčnejšia a smrteľnejšia ako tento koronavírus.)

To, ako dobre fungujú masky/rúška, závisí od toho, či ich nosíte správne. Uistite sa, že správna strana smeruje von, maska/rúško by malo správne priliehať, zaistite ho za ušami a odstráňte medzery okolo čeľuste. Martinello povedal, že najväčšou chybou, ktorú ľudia robia je, keď maska/rúško zakrýva ústa, ale nie nos.

Existujú aj ďalšie kroky, ktoré sú efektívnejšie ako rúško. Určite si držte odstup od chorých ľudí, najmä od tých čo kašľú alebo kýchajú. Taktiež sa nedotýkajte tváre rukami. A hlavne, umývanie rúk je najlepšou obranou proti akémukoľvek vírusu, preto si ich často a dôkladne umývajte.

