Do kín prichádza nová koméedia. Láska v Toskánsku

Láska v Toskánsku

(Made in Italy)

UK – 2020

Dĺžka: 94 min.

94 min. Žáner: romantická komédia

romantická komédia Premiéra: 27. augusta 2020

27. augusta 2020 Réžia: James d’Arcy

James d’Arcy Hrajú: Liam Neeson, Micheál Richardson, Valeria Bilello, Lindsay Duncan

Slnko, víno, špagety…

Romantická komédia s vôňou Toskánska, v ktorej sa Liam Neeson ako londýnsky umelec vracia spolu s dospelým synom do Talianska, aby predali svoj niekdajší rodinný dom. Čakajú tu na nich prekvapivo náročné opravy starej kamennej vily, veľa slnka, vína, pravé špagety a jedna krásna Talianka –sympatická majiteľka miestnej reštaurácie. V pohodovom letnom filme Láska v Toskánsku sa Liam Neeson stretáva pred kamerou so svojím synom Micheálom Richardsonom. Otec a syn na plátne aj v živote.

Londýnsky umelec Robert (Liam Neeson) a jeho syn Jack (Micheál Richardson) pred rokmi prišli o ženu a matku. Navzájom sa odcudzili, teraz sa však spoločne vracajú do svojho starého rodinného domu v Toskánsku, ktorý potrebujú narýchlo predať. S usadlosťou sú spojené ich šťastné aj nešťastné spomienky, ktoré vybledli a spustli rovnako ako dom. Namiesto idylickej vidieckej vily, ktorú si pamätajú, nájdu takmer ruinu s pretekajúcou strechou, kusmi omietky opadávajúcimi zo stien a so spráchnivenými okenicami i dverami vypadávajúcimi z pántov. Nezostáva im nič iné, len sa tu neplánovane zabývať a pustiť sa do opráv. Prirodzená nešikovnosť ich prinúti vyhľadať pomoc u miestnych rázovitých murárov a Jack v mestečku narazí (a to doslova) na Natalie, šarmantnú majiteľku malej reštaurácie. Ako rekonštrukcia pokračuje, otec a syn krok za krokom opravujú aj svoj ochladnutý vzťah, ktorý po matkinej smrti schátral rovnako ako ich vidiecka usadlosť. Pôvabné Toskánsko s úzkymi cestičkami medzi zelenými pahorkami, miestni ľudia, talianska pohoda, slnko a nesmelý začiatok romantického vzťahu Jacka a Natalie fungujú ako najlepšia rodinná terapia.

Režisér James d’Arcy je známy predovšetkým ako herec (Atlas mrakov, Dunkirk, Avengers: Endgame) a scenár k filmu Láska v Toskánsku napísal s tým, že v ňom bude hrať Jacka. Namiesto toho však dostal príležitosť snímku režírovať a sám tak na plátne zhmotniť svoju víziu slnkom zaliateho príbehu plného humoru aj silných emócií.

Liama Neesona a Micheála Richardsona spája viac než len to, že vo filme hrajú príbuzných. Otec a syn sú aj v skutočnosti a rovnako ako filmové postavy, aj oni stratili manželku a matku. Micheál si svoje pôvodné priezvisko Neeson zmenil až predvlani ako poctu svojej matke, herečke Natashi Richardson, ktorá pred jedenástimi rokmi tragicky zahynula po páde na lyžiach. Micheál mal vtedy trinásť rokov a so smrťou svojej matky sa nemohol dlho vyrovnať. Nevynechal jediný večierok a smútok sa snažil zapíjať alkoholom. Film Láska v Toskánsku sa tak pre Liama Neesona a jeho syna stal príležitosťou, ako sa s rodinnou tragédiou po dlhých rokoch vyrovnať.