Pink a jej odkaz fanúšikom: ,,Zmeňte ku*** svet!“

EMMA MCINTYRE/E! ENTERTAINMENT VIA GETTY IMAGES

„Zaujíma ma slušnosť, ľudskosť a láskavosť. Láskavosť je dnes symbolom vzbury, “ povedala speváčka na udeľovaní cien za filmovú, televíznu a hudobnú tvorbu, E! People’s Choice Awards.

Držiteľka Grammy pri preberaní ceny ,v nedeľu večer okamžite aj dokázala, prečo bola vybraná.

,,Nezaujíma ma vaša politika. Záleží mi na vašich deťoch,“ povedala Pink počas prejavu. „Zaujíma ma slušnosť, ľudskosť a láskavosť. Láskavosť je dnes symbolom vzbury. Sú ľudia, ktorí nemajú to, čo máte. Pomôžte im dostať to. Planéta potrebuje pomoc. Je dobré pomáhať. Je mocné pomáhať. Prestaňte spolu bojovať a navzájom si pomáhajte. Spojte sa so svojimi priateľmi a zmeňte ten zas*aný svet. “

Pink verí, že každý človek sa počíta.

,,Máte pocit, že na vás nezáleží?“ Máte pocit, že na vašom živote nezáleží? Zapojte sa! A čo Martin Luther King ml., Rosa Parky, Nelson Mandela, Gloria Steinem, Anita Hill, Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, Greta Thunberg. Nehovorte mi, že jeden človek nemôže zmeniť svet. “

Pink bola ocenená za svoju filantropickú prácu zameranú na ženy a deti, vrátane podpory ,,No Kid Hungry“, nadácie ,,Make-a-Wish“, ,,Plánovaného rodičovstva“, REVERB, ,,Autism Speaks“ a Kampane za ľudské práva. Je tiež veľvyslankyňou UNICEF.

Speváčka sa slánvnostného odovzdávania zúčastnila spolu s manželom Carey Huntom a feťmi Jameson-om (2) a Willow-om (8).

Súhlasite s Pink, že by si ľudia mali viac pomáhať?

